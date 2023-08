Poznaliśmy modele laptopów dla czwartoklasistów. Na liście HP, Asus i Acer

Resort Cyfryzacji poinformował o zakończeniu 49 z 73 przetargów na laptopy dla czwartoklasistów. Rządowy projekt komputerów dla uczniów miarowo postępuje tak, by już we wrześniu każdy uprawniony uczeń otrzymał od państwa komputer do nauki. Co ciekawe, nie wszędzie będzie to ten sam model, bo w różnych regionach Polski przetargi wygrywają inne firmy. Oto jakie laptopy dostaną uczniowie.

Laptop dla czwartoklasisty – HP w Warszawie, Dell w Krakowie

W blisko 50 przetargach zwyciężyło 5 różnych modeli laptopów. Rząd wybrał tu najtańsze modele, które spełniały wymagania. Cena jednego komputera jest różna w zależności od miejsca – to od 2872 do 2 951 zł.

Najpopularniejszy jest model HP ProBook 440 G9, który zwyciężył w aż 17 przetargach. Tego laptopa dostaną uczniowie w regionach: chełmsko-zamojskim, sandomiersko-jędrzejowskim, bytomskim, gliwickim, jeleniogórskim, kaliskim, krośnieńskim, nowosądeckim, nowotarskim, miasto st. Warszawa, oświęcimskim, przemyskim, rzeszowskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i wrocławskim.

14 kolejnych obszarów zdominował Dell Latitude 3540. Ponad 83 tys. komputerów trafi do następujących regionów: miasto Łódź, radomskiego, siedleckiego, suwalskiego, warszawsko-zachodniego, białostockiego, elbląskiego, kieleckiego, konińskiego, krakowskiego, lubelskiego, miasto Kraków, płockiego i sieradzkiego.

Asus ExpertBook B1502CBA zostanie dostarczony do 9 regionów: chojnickiego, częstochowskiego, katowickiego, koszalińskiego, nyskiego, miasto Poznań, olsztyńskiego, warszawsko-wschodniego i włocławskiego.

6 obszarów kraju zaopatrzy czwartoklasistów w urządzenia Acer TravelMate P215-54. Chodzi o regiony: bydgosko-toruński, ełcki, gdański, miasto Wrocław, poznański oraz trójmiejski.

Acer TravelMate P214-54 trafi zaś na razie do 3 obszarów: legnicko-głogowskiego, szczecinecko-pyrzyckiego oraz świeckiego.

MIliard złoty na laptopy dla czwartoklasistów – program zostanie na stałe

Ministerstwo podaje, że na zakup 394 tys. 346 laptopów przeznaczonych zostanie ponad 1 mld 182 mln zł. Nie jest to też jednorazowa akcja, bo ustawa wprowadziła program centralnego zakupu laptopów jako coroczną inicjatywę. Począwszy od roku szkolnego 2023/2024 bezpłatnie komputery otrzymają kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych.

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzicem ucznia. Każdy komputer będzie miał wygrawerowane godło Polski, co utrudni ich odsprzedaż przed upływem ustawowego okresu 5 lat.

Czytaj też:

X-kom wygrał rządowy przetarg. Wiadomo, ile będą kosztowały laptopy dla uczniówCzytaj też:

Laptopy dla czwartoklasistów. Poznaliśmy listę dostawców