Apple milczy o problemie iPhone'a 15 Pro. Telefon się nagrzewa

Po wielkiej premierze tegorocznych smartfonów coraz więcej osób kupuje i zaczyna używać nowych telefonów od Apple. Świeżo upieczeni posiadacze iPhone'ów 15 Pro i Pro Max nie są jednak do końca zadowoleni. Wielu z nich zgłasza bowiem wysokie temperatury telefonu.

iPhone 15 Pro się nagrzewa – Apple nie reaguje

Już recenzenci telefonów z linii iPhone 15 Pro zwrócili uwagę na fakt, że podczas zwykłego używania sprzęt potrafi nagrzać się tak mocno, że trzymanie telefonu w ręce czy kieszeni przestaje być komfortowe. Wtedy liczono jednak, że do testów oddano ekspertom wczesne wersje sprzętu i Apple poprawi problem w urządzeniach zmierzających do sklepów.

Najwyraźniej tak się nie stało, bo kolejne fale kupujących zwracają uwagę na nadmierną temperaturę wersji 15 Pro i Pro Max. Media społecznościowe i serwisy hobbystyczne wręcz zalały się kolejnymi zgłoszeniami. Problem jest więc dość szeroko rozpowszechniony.

Temperatura ma skakać szczególnie w czasie połączeń telefonicznych i wideorozmów w aplikacji FaceTime, inni mają zaś problem już po 10 minutach przeglądania Instagrama. Jeden z nabywców zmierzył nawet powierzchnię telefonu precyzyjnym termometrem i uzyskał 108 stopni Fahrenheita, czyli nieco ponad 42 st. C. Niedługo potem uzyskał zaś kolejny rekord – podczas zwykłego używania nagrzał telefon do 116 st. F, czyli blisko 47 st. C.

Kolejnym problemem jest ładowanie, zwłaszcza przewodowe. Paradoksalnie poziom nagrzewania się jest wyższy... jeśli w tle nie działają żadne aplikacje. W tym przypadku zgłaszane są temperatury dochodzące do 40,6 st. C.

Czemu iPhone 15 się nagrzewa? Apple wydaje się ignorować problem

Jak na razie Apple nadal nie odniosło się do całej sprawy, co tylko pogłębia ciekawość mediów i zwykłych użytkowników. Pracownicy obsługi klienta odsyłają zaniepokojonych nabywców do starych stron samopomocy, zapewniających bardzo ogólne rady. Obecnie przyczyny problemu to więc jedynie spekulacje.

iPhone 15 Pro wykorzystuje zupełnie nowy czip A17 Pro – pierwszy wykonany w technologii 3 nm. Czy nowa jednostka SoC może być źródłem problemu? Znany analityk Apple Ming-Chi Kuo sugeruje, że nie. Jego zdaniem kwestia ma wynikać z „kompromisów w systemie chłodzenia, które przyjęto, by osiągnąć niższą wagę telefonu”.

Jednocześnie firma przeprowadziła też aktualizację systemów iPhone'ów do iOS 17. Co ciekawe, nawet użytkownicy starszych modeli smartfonów zgłaszają nieco wyższe temperatury po uaktualnieniu swojego urządzenia do nowego systemu. Problem może więc leżeć po stronie software'u.

Czytaj też:

Nadchodzi wielka promocja w iSpot. iPhone'y tańsze nawet o 850 złCzytaj też:

iPhone 15 będzie hitem? Analitycy zacierają ręce