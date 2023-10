Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Google pokazało nowe flagowe smartfony

Znana firma oficjalnie pokazała swoje najnowsze telefony 4 października, podczas dorocznego wydarzenia Made by Google. Tam w końcu potwierdzono informacje, które od miesięcy dostawaliśmy w ramach kolejnych przecieków i pogłosek. Co się sprawdziło?

Premiera Google Pixel 8 i Pixel 8 Pro

Głośno komunikowaną nowością telefonów z linii Pixel 8 jest nowy procesor Tensor G3. Ma on poprawiać praktycznie wszystkie osiągi G2, który zastosowano w Pixelach 7 – chodzi o ulepszenia mocy obliczeniowej CPU, poprawione możliwości graficzne i lepsze wsparcie AI za pomocą Tensor Processing Unit (TPU). System wspomagany jest przez 8 GB RAM w przypadku Pixel 8, i 12 GB RAM w Pixel 8 Pro.

Nieco zmian zaszło też w ogólnym designie telefonów, bo bryła urządzeń ma wyraźnie bardziej zaokrąglone rogi. Przepracowano też wyspę aparatów, a soczewki są teraz umieszczone bliżej siebie – jest to szczególnie widoczne w przypadku Pixel 8 Pro.

Wyświetlacz Pixel 8 został nieco zmniejszony i mierzy teraz 6,2 cala. Wersja Pro zachowała zaś przekątną 6,7 cala. Maksymalna jasność ekranów na dworze to odpowiednio 2 000 i 2 400 nitów. Pixel 8 zachował rozdzielczość 1080p, ale odświeżanie podbito do 120 Hz. Panel OLED w wersji Pro oferuje zaś standard 1440p i zmienną częstotliwość od 1 do 120 Hz.

Jeśli chodzi o aparaty, to Pixel 8 nadal oferuje dwie soczewki. Główne oczko z rozdzielczością 50 MP wyposażono w cyfrowy zoom SuperRes do 8x. Wspomaga je 12 MP obiektyw szerokokątny z Macro Focus. Z przodu umieszczono zaś kamerkę selfie 10,5 MP.

Pixel 8 Pro ma 50-MP obiektyw, bardzo podobny do poprzedniego modelu 7 Pro, lecz łapiący nieco więcej światła. Nowością jest poprawienie rozdzielczości soczewki ultraszerokokątnej, która ma teraz 48 MP. Teleobiektyw także może się pochwalić 48 MP oraz zoomem optycznym do 5x.

Co ciekawe, Pixel 8 Pro zyskał też nowy czujnik temperatury działający na odległość (jednak zaledwie do 5 cm). Nieco zaskakujący dodatek zmierzyć temperaturę powierzchni, m.in. przy gotowaniu. Google planuje też certyfikować telefon do mierzenia temperatury ciała, ale wymaga to zezwoleń odpowiednich regulatorów.

Jednym z przełomowych ogłoszeń jest zjawiskowo długie wsparcie systemów najnowszych telefonów Google. Rodzina Pixel 8 startuje z systemem Android 14 i będzie otrzymywać pełne wsparcie aż przez 7 lat. Oznacza to, że smartfony będą dobrze funkcjonowały aż do debiutu Androida 21 w odległym 2030 roku.

Pixel 8 i Pixel 8 Pro – ceny

Dość nieprzyjemnym zgrzytem było jednak ogłoszenie cen. Dwie ostatnie edycje telefonu – Pixel 6 i 7 – zaczynały się od pułapu 599 dolarów za wersją podstawową i 899 dolarów w wersji Pro. Amerykańska ceny Pixela 8 i 8 Pro to zaś odpowiednio 699 dol i 999 dol. Wszystkie wersje smartfonów przedstawiają się następująco:

Pixel 8 (128GB): 699 dol. – ok. 3 056 zł,

Pixel 8 (256GB): 759 dol. – ok. 3 318 zł,

Pixel 8 Pro (128GB): 999 dol. – ok. 4 368 zł,

Pixel 8 Pro (256GB): 1,059 dol. – ok. 4 630 zł,

Pixel 8 Pro (512GB): 1,179 dol. – ok. 5 155 zł,

Pixel 8 Pro (1TB): 1,399 dol. – ok. 6 116 zł.

Podwyżki nie ominęły też Europy. W ramach przedsprzedaży na niemieckim Amazonie Pixel 8 kupimy w cenie 799 lub 859 euro (odpowiednio 3 672 i 3 948 zł). Pixel 8 Pro to zaś wydatek zaczynający się na 1 099 euro a kończący na 1 299 euro (rozstrzał od 5 do niemal 6 tys. złotych).

