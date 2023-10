AI i drony błyskawicznie wykryją pożar. Na Cyprze powstaje nowy system

Zaledwie w wakacje kraje basenu Morza Śródziemnego nawiedziły liczne i druzgocące pożary. Strażacy na ochotnika zjeżdżali z wielu krajów Europy, a w akcjach gaśniczych toczących się m.in. w Grecji uczestniczyli również polscy ratownicy.

Wybuchający nieoczekiwanie i w trudnodostępnym terenie pożar czasem jest jednak niełatwy do wykrycia tradycyjnymi metodami, aż nie jest za późno. Z pomocą przychodzi jednak najnowsza technologia.

Huawei pomaga wykrywać pożary na Cyprze – nowoczesny system wykorzysta AI

W ramach współtworzonego przez Huawei programu „Smart & Green Village” na Cyprze powstanie innowacyjny system wykrywania pożarów lasów. Jak zapowiadają autorzy, wykorzysta on najnowsze technologie w celu ratowania natury przed wyniszczającym żywiołem.

Za opracowanie i działanie systemu wczesnego ostrzegania odpowiada startup PROBOTEK. Składa się on z lokalnie rozmieszczonych urządzeń wykrywających zmiany temperatury czy wzrost stężenia CO2. Ponadto w systemie zawarty jest monitoring z kamer zwykłych i termowizyjnych, które umieszczone są również na dronach patrolujących wyznaczony teren i potwierdzającym incydenty z bliska.

Dane gromadzone przez czujniki i kamery są opracowywane przez system AI, który odróżnia pożar od innych warunków lokalnych i w razie potrzeby błyskawicznie powiadamia strażaków o potrzebie interwencji. Zdalna obsługa całego systemu jest zaś możliwa dzięki połączeniu czujników i dronów z siecią 5G, zapewnianą na Cyprze przez operatora Cyta.

Drony wykryją pożary na Cyprze – system 5G ochroni Park Narodowy

Rozwiązanie jest wprowadzane w Parku Narodowym Athalassa, mieszczącym się nieopodal Nikozji. To teren niezwykle ważny pod względem środowiskowym, bo na 840 hektarach terenu znajduje się wiele endemicznych gatunków i charakterystycznej dla Cypru drzew, krzewów czy ziół.

– Ta inicjatywa pokazuje wysoki stopień wrażliwości i aktywnego zainteresowania Huawei kwestiami ochrony naszych lasów i środowiska naturalnego przed pożarami. W walce z pożarami nie ma miejsca na samozadowolenie, a co ważniejsze, nie wolno nikogo pominąć – podkreślał podczas prezentacji systemu Andreas Christou, zastępca dyrektora generalnego Cypryjskiego Departamentu Leśnictwa.

Pionierski program po raz pierwszy wprowadzono w Grecji. Już od zeszłego roku monitoruje on las Syngros położony w Attyce, nieopodal miasta Kifisia. Wtedy była to jednak inicjatywa dużo bardziej pilotażowa, która polegała m.in. na urządzeniach pośredniczących w komunikacji między elementami platformy. Na Cyprze nowością jest zaś wykorzystanie 5G do bezpośredniej komunikacji czujników i dronów z centralą.

– Sieć 5G Cyta będzie pełnić kluczową rolę w realizacji projektu Huawei do wykrywania pożarów. Zapewnia ona szybką łączność o niskim opóźnieniu, co jest niezbędne do transmisji danych w czasie rzeczywistym i sterowania dronami. Spoglądając w przyszłość, rozwój 5G otwiera przed nami nieograniczone możliwości, począwszy od rewolucji w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, aż po zasilanie inteligentnych miast – zapewnił George Metzakis, dyrektor handlowy Cyta.

