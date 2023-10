Apple ogłasza czip M3. Przyśpieszy komputery iMac i MacBooki Pro

W nocy z poniedziałku na wtorek odbyło się wydarzenie „Strasznie Szybko”, na którym firma Apple pokazała nowości nadchodzące do komputerów firmy. Główne skupienie położono na nowym czipie M3, który trafi do iMaców i MackBooków Pro.

Procesory M3, M3 Pro i M3 Max

Kluczowym ogłoszeniem było przedstawienie nowej rodziny czipów Apple. Procesory M3, M3 Pro i M3 Max powstały w najnowszej technologii 3 nanometrów i mają znacznie wspomóc osiągi w zadaniach graficznych czy przy zabawie w grach wideo.

Jak zapowiada Apple, całościowe renderowanie grafiki za pomocą czipów M3 ma być nawet 2,5 raza szybsze w porównaniu z rodziną M1. Znaczne usprawnienia wprowadzono w procesorach graficznych jednostki, które mają być o 40-65 proc. szybsze, w zależności od wersji. Moc obliczeniowa procesorów skoczyła zaś o 30-80 proc. Nowością jest też technologia Dynamic Caching oraz wsparcie dla technik ray tracing czy mesh shading.

MacBooki Pro i iMac z M3 – znamy ceny urządzeń

Najnowsze procesory zasilą oczywiście sprzęty komputerowe firmy. Apple pokazało więc również najnowsze komputery zasilane czipem M3. Podstawowy model MacBooka Pro przeszedł pewne zmiany. Nie jest już 13-calowy, bo rozmiar laptopa powiększono do 14 cali. Zlikwidowano również Touch Bar nad klawiaturą.

Wyższe modele są zaś bardzo podobne do swoich poprzedników, mają m.in. tę samą konfigurację portów. Apple zdecydowało się jednak zmienić kolor laptopów – teraz oferuje barwę space black zamiast space grey. Spółka dodaje, że dzięki temu odciski palców będą mniej widoczne. Usprawniono też ekran, którego jasność dochodzi teraz do 600 nitów (wzrost o 20 proc.). Czas na baterii to ok. 22 godziny, choć wersja 14-calowa zaoferuje tu nieco mniej czasu z dala od gniazdka.

Polskie ceny urządzeń ze sklepu Apple przedstawiają się następująco:

MacBook Pro 14" (M3, 8 GB RAM, 512 GB SSD) – 8 999 zł;

MacBook Pro 14" (M3, 8 GB RAM, 1 TB SSD) – 10 199 zł;

MacBook Pro 14" (M3 Pro, 18 GB RAM, 512 GB SSD) – 11 499 zł;

MacBook Pro 14" (M3 Pro, 18 GB RAM, 1 TB SSD) – 13 899 zł;

MacBook Pro 14" (M3 Max, 36 GB RAM, 1 TB SSD) – 18 699 zł.

Za wersje 16-calową Pro zapłacimy zaś odpowiednio:

MacBook Pro 16" (M3 Pro, 18 GB RAM, 512 GB SSD) – 13 999 zł;

MacBook Pro 16" (M3 Pro, 36 GB RAM, 512 GB SSD) – 16 399 zł;

MacBook Pro 16" (M3 Max, 36 GB RAM, 1 TB SSD) – 19 999 zł;

MacBook Pro 16" (M3 Max, 48 GB RAM, 1 TB SSD) – 22 999 zł.

Powyżej wymieniamy wersje podstawowe, bo każdy komputer można rozszerzyć o więcej RAM-u czy miejsca na dane. Przykładowo – topowy MacBook Pro może mieć nawet 128 GB pamięci RAM, za dopłatą 6 000 zł.

Czip M3 trafił też do komputerów iMac, które dotychczas były dostępne tylko z ponad dwuletnim procesorem M1. 24-calowy ekran urządzenia to nadal standard – Apple nie zdecydowało się na jego powiększenie. Bez zmian pozostał też ekran, kamerka 1080p, głośniki, mikrofony czy porty. Cena urządzenia to od 7 499 do 9 899 zł w podstawowych konfiguracjach.

Wszystkie urządzenia można już zamawiać przedpremierowo, a wysyłka rozpocznie się 7 listopada.

