Smartfon POCO C65 już w Polsce. Cena zachęca do kupna

POCO C65 miał swoją premierę w połowie zeszłego miesiąca, a obecnie trafił już na polski rynek. Model ten – mimo, że z uwagi na swoją cenę jest zaliczany do segmentu budżetowego – posiada cechy oraz specyfikację, które nawet nieco bardziej wymagającym użytkownikom pozwalają spojrzeć w jego kierunku dość przychylnym okiem.

POCO C65 – budżetowy smartfon, uczciwa specyfikacja

Smartfon POCO C65 został wyposażony w procesor MediaTek Helio G85, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz – w zależności od wersji – 6 lub 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej (eMMC 5.1). Urządzenie posiada ponadto moduł NFC i klasyczne złącze słuchawkowe.

Należy zauważyć, że taki akumulator i taka pojemność to elementy raczej dość niespotykane w tym segmencie cenowym. A na czym postanowiono oszczędzić?

Ekran mógłby być lepszy

O tym, że POCO C65 to reprezentant budżetowego segmentu smartfonów, przypominają szerokie ramki dookoła wyświetlacza, a także jego specyfikacja – mamy tu bowiem do czynienia z ekranem zdolnym do wyświetlania obrazu w rozdzielczości HD+.

Jak na standardy współczesnego rynku technologii jest do dość słaba specyfikacja wyświetlacza, ale na czymś trzeba było oszczędzić, by smartfon – pomimo wcześniejszych zalet – mógł być dostępny w przystępnej cenie.

POCO C65 – oficjalne ceny w Polsce

Ceny prezentują się następująco:

wersja 6/128 GB: 599 zł

wersja 8/256 GB: 699 zł

POCO to marka znajdująca się w portfolio popularnego chińskiego producenta smartfonów, firmy Xiaomi. Modele z tej serii mają przyciągać potencjalnych klientów właśnie atrakcyjną ceną i bardzo pozytywnym jej stosunkiem co do wykorzystanych podzespołów.Czytaj też:

