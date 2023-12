Acer Chromebook 315 w świetnej cenie. Kupisz go za mniej niż 1000 zł

Acer Chromebook 315 jest bardzo popularnym chromebookiem nie tylko na świecie, ale również, a może i przede wszystkim w naszym kraju. Często można zauważyć go na półkach wielu sklepów wielkopowierzchniowych z elektroniką, co tylko potwierdza fakt, iż jest to jeden z popularniejszych modeli tanich komputerów przenośnych w naszym kraju.

Jeśli Acer Chromebook 315 znajdował się w obszarze waszych zainteresowań, to teraz wypatrujcie go jeszcze dokładniej, bowiem jego cena została właśnie obniżona przez producenta do 999 zł, przekraczając tym samym psychologiczną barierę tysiąca złotych.

Uwaga: promocja potrwa do wyczerpania zapasów, więc z ewentualnym zakupem należy się pospieszyć!

Acer Chromebook 315 – specyfikacja

Acer Chromebook 315 jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 15,6 cala. Za jego wydajność odpowiada procesor Intel Celeron N4500 taktujący z częstotliwością 2,8 GHz, który jest wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Do wykorzystania na dane użytkownika producent przewidział tu 128 GB pamięci typu eMMC. Na uwagę zasługuje również wbudowany moduł WiFi, który pozwala na szybkie korzystanie z bezprzewodowego internetu.

Chromebook – a co to takiego?

Chromebooki to wciąż dość niszowe, ale cieszące się coraz większym zainteresowaniem komputery przenośne wyposażone w system operacyjny Google Chrome OS. Główną cechą tego typu komputerów są kompaktowe rozmiary, niska waga oraz – tak jak w przypadku. Acera Chromebooka 315 – przystępna cena.

