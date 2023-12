Nadchodzi nowy Snapdragon 8. Qualcomm szykuje rewolucję na rynku smartfonów

Na rynku nowych technologii czas upływa w zastraszającym tempie. Wygląda bowiem na to, że Qualcomm, renomowany amerykański producent procesorów do urządzeń mobilnych, ma już w planach przybliżoną charakterystykę swojego nowego procesora czwartej generacji. I to mimo tego, że bardzo niedawno, bo zaledwie w październiku 2023 roku, firma zaprezentowała procesory Snapdragon Gen 3.

Snapdragon 8 Gen 4 na horyzoncie. Qualcomm szykuje rewolucję?

Podczas gdy Snapdragon 8 trzeciej generacji dopiero powoli zadomawia się w świadomości fanów wiadomości z rynku nowych technologii, w sieci można natknąć się już na pierwsze doniesienia o jego następcy, a wszystko to dzięki potencjalnie wiarygodnym przeciekom od osób mających dostęp do nieoficjalnych źródeł będących w związku z firmą Qualcomm.

Renomowani informatorzy z Digital Chat Station napisali na platformie Weibo, że w procesorach Snapdragon 8 Gen 4 nie uświadczymy już więcej energooszczędnych rdzeni, które mają w przyszłości mają zostać zastąpione przez rdzenie nowej generacji. Aktualnie w procesorach Snapdragon serii trzeciej umieszczane są dwa tego typu rdzenie (spośród wszystkich ośmiu), które są wykorzystywane do obliczania najprostszych i najmniej obciążających zadań, z jakimi mogą zmierzyć się urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.

W kolejnej, czwartej inkarnacji popularnego procesora Qualcomm zamierza podobno zrezygnować z implementacji tego typu energooszczędnych rdzeni i zastąpić je jakąś nową technologią. Według nieoficjalnych doniesień nowy model procesora Snapdragon 8 ma składać się z dwóch wysokowydajnych rdzeni „Phoenix L” oraz sześciu rdzeni „Phoenix M” o średniej wydajności, które w połączeniu zapewnić mają jeszcze większą wydajność topowych smartfonów z Androidem.

Trzecia generacja Snapdragona

Procesory z serii Snapdragon 8 Gen 3 został wyprodukowany w 4-nm procesie technologicznym i składa się z jednego rdzenia Cortex-X4 z taktowaniem na maksymalnym poziomie 3,3 GHz, pięciu wydajnych rdzeni o częstotliwości taktowania do 3,2 GHz i dwóch energooszczędnych rdzeni 2,3 GHz. To właśnie te dwa ostatnie rdzenie, o typowo energooszczędnej charakterystyce, mają nie być już niezbędne w nowej generacji procesorów od Qualcomma.

