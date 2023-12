Nie działają ci kanały TVP? To efekt kolejnej zmiany standardu telewizji naziemnej

W nocy z poniedziałku na wtorek (z 18 na 19 grudnia) we wschodnich województwach kraju doszło do kolejnych zmian w ramach drugiego etapu ogólnopolskiej zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Nowy standard nadawania MUX-3. W tych województwach już obowiązuje

W drugim etapie implementacji nowych nadajników MUX-3, w ramach obowiązującego standardu DVB-T2 HEVC, przyszła pora na następujące województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie.

Nieco wcześniej, bo 15 grudnia, podobnymi działaniami objęte zostały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie i śląskie.

Obecnie nowy standard nadawania jest już dostępny w całej Polsce.

Wymiana telewizora. W jakich przypadkach jest konieczna?

Dekodery i telewizory nowej generacji, a także te odrobinę tylko starsze, automatycznie zapisać powinny nowe parametry naziemnej telewizji cyfrowej.

Warto mieć jednak na uwadze fakt, że w przypadku niektórych z nich, mimo iż spełniają one określone wymogi technologiczne, konieczne może okazać się ręczne przestrojenie sygnału. Jak zwykle, pozostaje to kwestia indywidualnej charakterystyki poszczególnych odbiorników.

Dekoder DVB-T2 HEVC: wbudowany lub zewnętrzny. Ale konieczny

Przy okazji podobnych doniesień o kolejnych usprawnieniach standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej jak bumerang powraca informacja temat konieczności posiadania dekoderów typu DVB-T2 HEVC. Obecnie jest to niezbędne, by móc cieszyć się pełnym dostępem do wszystkich kanałów naziemnej telewizji cyfrowej.

W nowszych modelach telewizorów jest on już fabrycznie wbudowany, natomiast właściciele starszych odbiorników muszą wyposażyć się w zewnętrzny dekoder, który również z powodzeniem będzie spełniać swoją rolę.

Nie każdy ma dostęp do dekodera DVB-T2 HEVC

Jak wynika z informacji podanych przez portal Wirtualne Media, szacuje się, że w Polsce ponad 200 tys. gospodarstw domowych wciąż nie ma jeszcze dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej z uwagi właśnie na brak dekodera DVB-T2 HEVC.

U takich osób w ostatnich dniach, kiedy to standard DVB-T2 HEVC przeszedł modernizację poprzez instalację na terenie kraju nadajników typu MUX-3, na kanałach telewizyjnych takich jak chociażby TVP, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP SPort i TVP Historia, zamiast standardowej oferty programowej, pojawiły się komunikaty o braku sygnału.

