Nowy smartfon Oppo już wkrótce. Wiemy, co zaoferuje i ile będzie kosztował

Dowiedzieliśmy się właśnie, że Oppo A59 5G – bo tak nazywa się nadchodzący smartfon Chińczyków – zadebiutuje na światowych rynkach „już wkrótce”, co może oznaczać nawet rychły początek 2024 roku. Z kolei dzięki wyciekom poznaliśmy też pierwsze informacje na temat jego przybliżonej specyfikacji technicznej, a także wiemy, ile przyjdzie nam za niego zapłacić

Oppo A59 5G. Co zaoferuje?

Oficjalna specyfikacja OPPO A59 5G ma zostać ujawniona tuż przed jego zapowiadaną premierą. Dzięki wyciekowi, z którym możemy zapoznać się dzięki źródłom branżowego informatora Abhisheka Yadava, wiemy już mniej więcej, z jakimi podzespołami będziemy mieli do czynienia w przypadku tego smartfonu.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że Oppo A59 5G zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6020 z zegarem taktującym z częstotliwością 2,2 GHz (wykonanym w technologii 7 nm), który – w zależności od wersji – będzie wspierany przez 4, 6 lub nawet 8 GB pamięci RAM.

Z kolei jak wskazuje na to sama nazwa urządzenia, ma ono posiadać modem pozwalający na korzystanie z sieci komórkowej 5G. Każdy z dostępnych wariantów Oppo A59 5G ma posiadać tyle samo wbudowanej przestrzeni dyskowej na dane użytkownika, w tym wypadku ma to być 128 GB. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy dostępna będzie opcja rozszerzenia tej pamięci za pomocą karty microSD.

Coś dla fanów dużych ekranów

Oppo A59 5G ma zostać wyposażony w duży wyświetlacz o przekątnej 6,56 cala, wspierany przez funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Wiemy już, że, zgodnie z tym co deklarował wcześniej producent, ekran smartfonu ma zajmować blisko 90 proc. powierzchni całego przedniego panelu (screen-to-body ratio).

W górnej części wyświetlacza znajdzie się miejsce dla niewielkiego wycięcia w kształcie litery „V”, które ma posłużyć za miejsce umieszczenia aparatu o rozdzielczości 8 Mpix, służącego do robienia selfie i prowadzenia rozmów wideo. Po drugiej stronie znajdzie się z kolei miejsce dla głównego aparatu składającego się z dwóch osobnych obiektywów: jednego z matrycą 13 Mpix, przysłoną f/2.2 i obiektywem o kącie widzenia 81,3 stopni, oraz drugiego z matrycą 2 Mpix.

Oppo A59 5G. Jaka cena?

Jak podał wspomniany informator Abhishek Yadav, w jego kraju, czyli Indiach, Oppo A59 5G ma kosztować 14999 rupii (ok. 720 złotych), za model z 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, oraz 16999 rupii (ok. 810 zł), w przypadku modelu 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

