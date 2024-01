Łączność satelitarna, 12 GB RAM i teleobiektyw. Oto smartfon do zadań specjalnych

Smartfon uleFone Armor 23 Ultra, który trafił właśnie do oficjalnej sprzedaży na całym świecie, to prawdziwa ciekawostka na rynku tego typu urządzeń. Jest bardzo wytrzymały i posiada nietypową, lecz bardzo mocną specyfikację.

uleFone Armor 23 Ultra. Opis i specyfikacja

Zacznijmy od początku. Smartfon uleFone Armor 23 Ultra został wyposażony w 6,78-calowy ekran wyświetlający obraz z rozdzielczością Full HD+, z częstotliwością na poziomie 120 Hz. Przedni panel urządzenia jest chroniony dzięki bardzo wytrzymałemu na zarysowania tworzywu Corning Gorilla Glass Victus.

uleFone Armor 23 Ultra to smartfon, który jest nie tylko wytrzymały, ale również bardzo wydajny, jak na sprzęt plasujący się na poziomie średniej półki cenowej. Za jego moc obliczeniową odpowiada układ MediaTek Dimensity 8020 (taki sam procesor można znaleźć np. w Motoroli Edge 40), wspierany przez aż 12 GB RAM typu LPDDR4X. Na dane użytkownika przewidziano tu 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1.

Dwukierunkowa łączność satelitarna

Z innych najciekawszych elementów specyfikacji tego smartfonu należy wymienić dwukierunkową łączność satelitarną ze specjalnym przyciskiem SOS, który może przydać się w nietypowych sytuacjach na trudnym terenie.

Do tego wszystkiego producent zadbał o to, by ze smartfonu uleFone Armor 23 Ultra zadowoleni byli wszelcy amatorzy cyfrowej fotografii. Sprzęt oferuje: aparat główny z matrycą 50 MP, obiektyw ultraszerokokątny 50 MP, kamerkę nocną 64 MP i kamerkę selfie 50 MP, a do tego wszystkiego teleobiektyw z matrycą 8 MP i 3,2-krotnym zoomem optycznym.

Urządzenie wspiera ładowanie po kablu 120 W, ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz ładowanie zwrotne. Jego system operacyjny to Android w wersji z numerem 13.

Cena? W tym momencie w internecie można go kupić już za 1659. Jest to jednak premierowa cena promocyjna, która przestanie obowiązywać jutro.

