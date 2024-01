Microsoft pokonał Apple. Stał się najwyżej wycenianą firmą na świecie

Firma, która stworzyła Windowsa, czyli najpopularniejszy system operacyjny na świecie, ma duże powody do radości. Microsoft rozpoczął 2024 rok od pokonania swojego największego konkurenta – mowa to oczywiście o Apple – stając się najwyżej wycenianą obecnie firmą na świecie.

Microsoft wyceniany wyżej niż Apple

Na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych to właśnie Microsoft jest teraz najwyżej wycenianą firmą. W czwartek akcje firmy wzrosły o 1,5 proc., przekładając się na kapitalizację na poziomie 2,888 bln dolarów. W tym samym czasie kurs Apple zaliczył spadek o 0,3 proc., co zmieniło wycenę producenta iPhone’a na 2,887 bln dolarów.

Różnica w kapitalizacji obu gigantów branży technologicznej jest stosunkowo niewielka (choć nadal są to setki milionów dolarów), ale fakt pozostaje faktem – teraz to Microsoft, po latach dominacji Apple, jest teraz najwyżej wycenianą firmą na świecie.

Microsoft i sztuczna inteligencja

Nie bez wpływu na obecną kondycję Microsoftu są z pewnością jego ostatnie śmiałe poczynania w dziedzinie sztucznej inteligencji. Firma całkowicie za darmo udostępniła niedawno na urządzeniach mobilnych narzędzie Microsoft Copilot, czyli wirtualnego asystenta wykorzystującego sztuczną inteligencję, który oferuje dużo bardziej zaawansowane możliwości niż konkurencyjne rozwiązania

Microsoft Copilot korzysta z multimodalnego modelu językowego GPT-4, za dostęp do którego w przypadku usługi ChatGPT, od organizacji OpenAI, trzeba zapłacić 20 dolarów miesięcznie. Narzędzie oferuje wiele zaawansowanych funkcji. Może chociażby, w oparciu o komendy tekstowe, napisać za użytkownika wiadomość e-mail, przytoczyć streszczenie wybranego tekstu, wyświetlić tłumaczenie z języka obcego, czy chociażby dokładnie przeanalizować to, co znajduje się na pokazanym mu zdjęciu.

