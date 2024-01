Smartfon z logo Porsche. Jest szybki, stylowy i bardzo drogi

Firma Honor nawiązaniem współpracy z niemieckim producentem luksusowych samochodów chwaliła się już pod koniec ubiegłego roku, a teraz otrzymaliśmy więcej szczegółów na ten temat. Oficjalnie zaprezentowany został bowiem składany smartfon o dość oryginalnej nazwie Honor Magic V2 RSR Porsche Design. Praktycznie taki sam model, tyle że bez legendarnego logo znanego z pożądanych samochodów, kosztuje o połowę taniej, ale czego się nie robi dla odrobimy luksusu, prawda?

Smartfon z logo Porsche

Wynikiem niecodziennej kooperacji Chińczyków z firmy Honor i Niemców z Porsche jest smartfon o dość atrakcyjnej specyfikacji i wyróżniający się stylowym wyglądem oraz składaną konstrukcją. Przy jego projektowaniu wzorowano się na koncepcji Fly Line, czyli sylwetce sportowego samochodu z opadającym dachem. Do tego szkło jego ekranu jest pokryte powłoką z azotku krzemu, która zwiększa odporność urządzenia na zarysowania i upadki.

Poza tym, Honor Magic V2 RSR Porsche Design (strasznie długa jest ta nazwa) został wyposażony w dwa osobne ekrany: główny z elastyczną matrycą OLED o przekątnej 7,92 cala i rozdzielczości 2344 × 2156 pikseli, oraz dodatkowy, również OLED, o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczość 2376 × 1060 pikseli. Oba ekrany wyświetlają obraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz.

Za wydajność modelu Honor Magic V2 RSR Porsche Design odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 z taktowaniem procesora na poziomie 3,36 GHz, który jest wspierany przez aż 16 GB pamięci RAM. Do tego wrażenie robi również pojemność urządzenia, bo na dane użytkownika producent przewidział dysk 1 TB. Trzeba jednak pamiętać, że dokładnie taką samą specyfikację posiada podstawowy model składanego smartfonu firmy Honor, który jest o ok. połowę tańszy od tego z logiem Porsche. Należy mieć to na uwadze.

Cena też robi wrażenie

No właśnie, cena. To chyba najbardziej interesująca kwestia związana ze smartfonem Honor Magic V2 RSR Porsche Design. W Chinach trzeba za niego zapłacić 15999 juanów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi ok. 9 tys. złotych. Smartfony z logo Porsche zawsze były bardzo drogie i tak jest też w tym przypadku.

