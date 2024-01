Smartfon w cenie mieszkania. Oto Samsung Galaxy S24 w obudowie ze złota

Ten Samsung Galaxy S24 jest złoty i nie chodzi tu wyłącznie o jego wersję kolorystyczną. Ten luksusowy smartfon posiada obudowę, która jest w całości pokryta prawdziwym złotem i kamieniami szlachetnymi. Jak łatwo się domyślić, cena takiego urządzenia zwala z nóg.

Złoty Galaxy S24 od marki Caviar

Tego rodzaju specjalne wydania popularnych smartfonów już od wielu lat oferuje swoim klientom luksusowa firma Caviar, która w swojej ofercie posiada również pokryte złotem i szlachetnymi kamieniami etui. No dobrze, a ile w takim razie trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem najdroższego na świecie modelu Samsunga Galaxy S24?

Ceny poszczególnych modeli Galaxy S24 od firmy Caviar zaczynają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Najdroższy wariant, pokryty szczerym złotem i szlachetnymi kamieniami, został wyceniony na 74 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki wynosi dokładnie 296 tys. złotych. Smartfon w cenie mieszkania? Cóż, jak widać, dla każdego coś miłego.

Spokojnie, za 4-8 tys. zł też da się kupić!

W zeszłym tygodniu odbyła się długo wyczekiwana, oficjalna premiera nowych Samsungów Galaxy S24, które na szczęście są dostępne także w kilku normalnych wersjach, kierowanych do zwykłych śmiertelników (a nie do arabskich szejków). Ich ceny w naszym kraju zaczynają się już od 4099 zł, a kończą na 8249 zł. Do wyboru są modele Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra.

Trzy modele Galaxy S24 są dostępne w Polsce w kilku wariantach. Oto ich oficjalne ceny: