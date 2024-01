Smartfony Redmi Note 13 wchodzą do Polski. Cztery średniaki z mocnymi aparatami

Globalna premiera serii Redmi Note 13 miała miejsce 15 stycznia, a już 25 stycznia smartfony będą dostępne do kupienia na polskim rynku. W sklepach lada chwila pojawią się: podstawowy model Redmi Note 13, nieco mocniejszy Redmi Note 13 5G, jeszcze mocniejszy Redmi Note 13 Pro 5G, oraz najmocniejszy przedstawiciel serii Redmi Note 13 Pro+ 5G. Z tej okazji warto przyjrzeć im się bliżej, poznać ich specyfikację i odpowiedzieć sobie na pytanie: a może to smartfony dla mnie?

Smartfony Redmi Note 13 w Polsce. Najciekawsze cechy

Bazowy Redmi Note 13 zaoferuje główny aparat fotograficzny z matrycą o rozdzielczości 108 megapikseli, procesor Snapdragon 685 oraz bardzo dobry ekran Amoled z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz. Podstawowy model jako jedyny z całej serii nie posiada wbudowanego modemu z obsługą 5G.

Wsparcie dla technologii 5G oferuje już natomiast – jak zresztą wskazuje na to sama jego nazwa – model Redmi Note 13 5G. Za wydajność tego smartfonu odpowiada układ MediaTek Dimensity 6080. Jego ekran to ponownie Amoled z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz. Poza tym producent zastosował tu baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy 33 W.

Najciekawsza cechą kolejnego z przedstawicieli serii, modelu Redmi Note 13 Pro 5G, jest aparat główny z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix. Za wyprodukowanie tego rodzaju matryc o tak wysokiej rozdzielczości odpowiada firma Samsung. Panel ten obsługuje też 12-bitową głębie z ponad 68 miliardami kolorów.

Czas na przybliżenie ostatniego ze smartfonów z tej serii. Model Redmi Note 13 Pro+ 5G to bardzo mocny, pod względem ogólnej specyfikacji, przedstawiciel średniej półki cenowej. Jest napędzany mocą układu MediaTek Dimensity 7200-Ultra, posiada certyfikat odporności na warunki środowiskowe IP68 oraz wspiera ładowanie o mocy 120 W.

Redmi Note 13. Ceny wszystkich modeli

Na ten moment nie dysponujemy jeszcze oficjalnym polskim cennikiem smartfonów z serii Redmi Note 13, natomiast jeśli by przeliczyć je na złotówki w oparciu o ceny, które obowiązują na zachodzie Europy, to w Polsce za poszczególne warianty przyjdzie zapłacić klientom od ok. 870 do 2200 zł.

Redmi Note 13 6/128 GB – 190,90 euro (873 zł)

Redmi Note 13 8/128 GB – 229,0 euro (1003 zł)

Redmi Note 13 8/256 GB – 249,90 euro (1091 zł)

Redmi Note 13 5G 6/128 GB – 279,90 euro (1222 zł)

Redmi Note 13 5G 8/256 GB – 299,90 euro (1309 zł)

Redmi Note 13 Pro 8/256 GB – 349,90 euro (1527 zł)

Redmi Note 13 Pro 12/512 GB – 399,90 euro (1745 zł)

Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB – 399,90 euro (1745 zł)

Redmi Note 13 Pro 5G 12/512 GB – 449,90 euro (1964 zł)

Redmi Note 13 Pro+ 5G 8/256 GB – 449,90 euro (1964 zł)

Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512 GB – 499,90 euro (2182 zł)

