Dodatkowy rok gwarancji po naprawie sprzętu. Taki jest plan Unii Europejskiej

Narastający w Europie problem związany z koniecznością prawidłowej i ekologicznej utylizacji coraz większej ilości uszkodzonych sprzętów elektronicznych (i nie tylko) skłoniły Unię Europejską do podjęcia konkretnych kroków w tym kierunku. Nie oznacza to jednak, że będą one niekorzystne dla zwykłych konsumentów i obywateli Wspólnoty.

Chodzi bowiem o pomysł rozszerzenia dotychczasowego prawa do naprawy sprzętu w ramach gwarancji producenta o jeden dodatkowy rok, który miałby obowiązywać od momentu naprawy uszkodzonej rzeczy. A to nie jedyny z pomysłów Unii Europejskiej na usprawnienie zapisów prawa do gwarancji konsumenckiej.

Gwarancja konsumencka w Unii Europejskiej ma zostać rozszerzona

Unia Europejska chce doprowadzić do sytuacji, w której zdecydowanie więcej uszkodzonych produktów kupowanych na terenie Wspólnoty będzie wracało do ponownej naprawy, zamiast być wyrzucanymi na śmietnik. Wstępne porozumienie w sprawie rozszerzenia prawa gwarancyjnego zawarły Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Zgodnie z nowymi założeniami, serwis produktów w UE będzie przyjaźniejszy dla konsumenta, co oznacza m.in., że ma być znacznie szybszy w realizacji i dużo bardziej przejrzysty w zakresie samych zapisów gwarancyjnych. Główna zmiana zakłada natomiast, że po dokonaniu naprawy właściciel sprzętu będzie mógł liczyć na przedłużenie okresu gwarancji o kolejnych 12 miesięcy, które będą liczone od momentu zakończenia procedury serwisowej.

Nie tylko dodatkowy rok gwarancji

Rozszerzenie samego okresu prawa do naprawy sprzętu w ramach gwarancji producenta to nie jedyny pomysł, jaki jest brany pod uwagę w związku z wprowadzeniem nowej ekologicznej dyrektywy. Na liście zmian znajdują się jeszcze m.in.:

oferowanie przez producentów części zamiennych w rozsądnej ceni

przyjmowanie do naprawy części zamiennych pochodzących z drugiej ręki lub wydrukowanych na drukarce 3D

dokonywanie niezbędnych napraw w rozsądnym szybszym niż obecnie terminie,

zapewnienie klientom prawa do wyboru pomiędzy naprawą a wymianą produktów

Ponadto w życie mają zostać wprowadzone jeszcze pomysły takie jak: europejski formularz informacji o naprawach (zawierający zapisy o warunkach serwisu, cenach i terminach) oraz europejska platforma serwisowa (zawierająca informacje o serwisach naprawiających sprzęt w krajach UE).

