Smartfon Realme C67 już w polskich sklepach. Kosztuje mniej niż 1000 zł, a oferuje całkiem sporo

Wszystkie dotychczasowe smartfony firmy Realme z serii C wyróżniały się na tle innych modeli głównie tym, że były dostępne w stosunkowo niskich cenach. Seria C reprezentuje segment smartfonów klasy podstawowej, czyli są to po prostu urządzenia z tzw. niskiej półki cenowej. A na polskim rynku zadebiutował właśnie model Realme C67, którego cenę ustanowiono na poziomie poniżej 1000 zł.

Realme C67 w Polsce ze wsparciem dla 4G

Gwoli wyjaśnienia: na polskim rynku jako Realme C67 zadebiutował właśnie model, którego nieco pełniejsza nazwa na globalnym rynku to Realme C67 4G. Piszemy o tym po to, aby nikt, kto chce go nabyć, nie popełnił przypadkowej wpadki i nie pomylił go z pochodzącym z indyjskiej dystrybucji smartfonem Realme C67 5G. Chodzi o to, że w Polsce do kupienia jest model obsługujący technologię mobilną 4. generacji i o tym należy pamiętać.

Specyfikacja smartfonu Realme C67

Realme C67 dysponuje 6,72-calowym ekranem IPS, wyświetlającym obraz w rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, z częstotliwością odświeżania do 90 Hz i jasnością do 950 nitów. Na ekranie ponownie pojawia się, znana już z poprzednich modeli, lecz tym razem usprawniona wersja „minikapsułki”, która wyświetli liczbę pokonanych kroków, pogodę czy stan naładowania baterii.

Realme C67 to pierwszy model z serii C, który został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 685, posiadający na pokładzie 4 rdzenie Kryo 265 Gold 2,8 GHz (Cortex-A73) i 4 rdzenie Kryo 265 Silver 1,9 GHz (Cortex-A53). Do tego jednostka ta posiada układ graficzny Adreno 610.

Na polskim rynku Realme C67 dostępny jest w dwóch wariantach: z 6 GB RAM-u i 128 GB wbudowanej pamięci na dane, oraz droższej – z GB RAM-u i 256 GB ROM-u. Główną część specyfikacji technicznej uzupełnia akumulator, który w przypadku obu dostępnych wersji smartfonu ma 5000 mAh pojemności, a do pełna najszybciej naładuje go 33-watowa ładowarka.

Dużo megapikseli w aparacie w dobrej cenie

Na tylnym panelu smartfonu Realme C67 w oczy rzuca się przede wszystkim bardzo okazały aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix. Taka liczba pikseli jeszcze do niedawna była zarezerwowana dla urządzeń z wyższej półki cenowej, ale ostatnio jest to standardem już nawet w przypadku modeli z ceną poniżej 1000 zł.

A skoro już o pieniądzach mowa, to na koniec należy wspomnieć, że w Polsce smartfony Realme C67 będą dostępne w następujących cenach: 899 złotych za wersję 6/128 GB lub 999 złotych za 8/256o GB. Chodzą słuchy, że na początek jest taka promocja, że jeśli zakupicie smartfon w terminie do 18 lutego 2024 roku, to zapłacicie za niego o 100 zł mniej.

Czytaj też:

Branża smartfonów w kryzysie. Wyniki najgorsze od 11 latCzytaj też:

Oto Blackview BL9000. Wytrzymały smartfon z dwoma wyświetlaczami