Lidl w Niemczech sprzedaje… iPhone’y. Są tańsze niż w Polsce

Tego byśmy się nie spodziewali. Niemiecki Lidl zaskoczył wszystkich, umieszczając w ofercie swojego sklepu internetowego stosunkowo nowe modele iPhone’a w bardzo dobrych cenach. Chyba nikt na świecie nie podejrzewałby, że w sieci spożywczych sklepów dyskontowych pożądane przez wiele osób smartfony od Apple będzie można kupić taniej niż w wielu specjalistycznych punktach sprzedażowych na polskim rynku. A jednak.

iPhone do kupienia w niemieckim Lidlu

Ciekawe, czy kiedyś doczekamy się podobnych ofert w Polsce, bo oferta zza naszej zachodniej granicy jest bardzo atrakcyjna. W swoim internetowym sklepie niemiecki Lidl umieścił nagle cztery modele iPhone’a, które można było zamówić we wszystkich dostępnych kolorach.

iPhone 12 64 GB za 499 euro, iPhone 12 5G za 499 euro, iPhone 13 za 599 euro, iPhone 14 Plus za 949 euro – dokładnie tak przedstawiały się lidlowe ceny iPhone’ów. Prawda, że bardzo atrakcyjne? Po przeliczeniu ich na złotówki, przy obecnie obowiązującym kursie, okazuje się, że w Lidlu w Niemczech smartfony od Apple są dostępne o kilkaset złotych niż w polskich sklepach z elektroniką.

Oferta tylko dla Niemców

Co więcej, kupić można było tam również iPady. I no właśnie – „można było”, bo całe zapasy urządzeń z jabłkiem w logo bardzo szybko się wyczerpały. Zanim jednak zaczniecie pluć sobie w brodę i rozpaczać, bo myślicie, że ominęła was życiowa okazja, to na pocieszenie dodamy tylko, że internetowy sklep Lidla w Niemczech i tak nie wysyła swoich produktów za granicę. Nie ma więc chyba mowy o tym, że oto właśnie wydarzyła się jakaś niemiecko-polska tragedia.

Tymczasem Lidl w Polsce przygotowuje się właśnie do uruchomienia promocji, w ramach której również w okazyjnej cenie będzie można kupić robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect, czyli popularnego Lidlomixa. Niemiecka sieć dyskontów postępuje najwyraźniej w myśl zasady, że „dla każdego coś miłego”.

