Nadchodzi PlayStation 5 Pro. Konsola ma być dostępna w atrakcyjnej cenie

PlayStation 5 jest już na rynku od ponad trzech lat, a zatem, zgodnie z polityką Sony, wielkimi krokami zbliża się do nas ulepszona wersja popularnej konsoli, czyli PlayStation 5 Pro. I choć Sony oficjalnie jej jeszcze nie zapowiedziało, to możemy mieć podejrzenia graniczące z pewnością, że pod koniec 2024 roku zadebiutuje wreszcie mocniejszy wariant PS5. Sony może zaprezentować ją dopiero w drugiej połowie roku, ale już teraz na temat PlayStation 5 Pro pojawiło się wiele interesujących plotek, które można poskładać w jedną całość.

Cena PS5 Pro. Plotki są optymistyczne

Popularny youtuber Moore's Law is Dead wypowiedział się ostatnio na temat potencjalnej ceny PlayStation 5 Pro, twierdząc, że posiada sprawdzone informacje na ten temat. Jego zdaniem za PS5 Pro trzeba będzie zapłacić 500 dolarów, czyli tyle samo, ile podstawowa wersja konsoli kosztowała podczas premiery w 2020 roku. Gdyby te plotki się potwierdziły, to gracze mieliby prawdziwe powody do zadowolenia.

Youtuber twierdzi ponadto, że PlayStation 5 Pro, podobnie jak PS5 Slim, będzie można kupić jedynie w wersji bez wbudowanego napędu blu-ray, który jednak w razie potrzeby będzie można dokupić sobie osobno. Branża gier powoli odchodzi od wydań pudełkowych, bo świat zmierza w kierunku cyfrowych treści i tego trendu nie da się już odwrócić.

Specyfikacja PlayStation 5 Pro

Przypomnijmy, że z tego, co do tej pory wyciekło do sieci, wynika, że PS5 Pro zostanie wyposażone w procesor AMD Zen 2 z taktowaniem 4,4 GHz, 16 GB pamięci GDDR6 (18 Gbps) na magistrali 256-bit oraz układ graficzny AMD RDNA 2 z 56 aktywnymi jednostkami CU.

Premiera PlayStation 5 Pro odbędzie się prawdopodobnie w okresie świątecznym pod koniec 2024 roku.

