Naukowcy opracowali nowy procesor dla sztucznej inteligencji. To może być rewolucja

Sztuczna inteligencja rozwija się w zastraszającym tempie, a z każdym kolejnym kamieniem milowym to tempo staje się jeszcze szybsze. By obsłużyć coraz bardziej skomplikowane algorytmy będziemy potrzebować z czasem dużo bardziej zaawansowanych komputerów, ponieważ te produkowane obecnie mogą w pewnym momencie przestać nadążać za takim tempem rozwoju technologii AI.

Firmy produkujące procesory wypuszczają na rynek coraz nowsze modele, ale wszystkie one są oparte na technologii, która pochodzi jeszcze z lat 60. Zmienić chcą to naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, którzy opracowali zupełnie nowy rodzaj chipu, mającego sprostać coraz większym wymaganiom sprzętowym, narzucanym przez sztuczną inteligencję. Układ nosi nazwę Silicon Photonics.

Krzemowy chip fotoniczny pomoże w rozwoju AI

Naukowcy zaprojektowali specjalny fotoniczny mikroczip, który ma w znacznym stopniu przyspieszyć obliczenia potrzebne w działaniu sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Jego działanie opiera się na przepływie światła, co ma spowodować przyspieszenie istotnych operacji matematycznych, przeprowadzanych na potrzeby funkcjonowania AI.

Co ciekawe, nowy rodzaj chipu, podobnie jak tradycyjne układy wykorzystywane obecnie w komputerach, również jest zbudowany z krzemu. Dzięki temu może być on wytwarzany przy użyciu aktualnych technologii produkcyjnych, co może znacząco przyspieszyć jego ewentualne wykorzystanie na szeroką skalę.

Energooszczędność i bezpieczeństwo

Na budowie z wykorzystaniem krzemu podobieństwa do tradycyjnych procesorów się jednak kończą, ponieważ, w przeciwieństwie do nich, chip fotoniczny jest dużo bardziej energooszczędny. Jego działanie opiera się bowiem na sterowaniu przepływem światła, a nie prądu elektrycznego.

Układ opracowany przez amerykańskich naukowców ma być ponadto dużo bardziej bezpieczny od tych produkowanych obecnie. Jest to możliwe, ponieważ przetwarzanie dużych ilości informacji w jednym momencie powoduje, że żadne dane nie muszą być przechowywane w pamięci roboczej, do której mogliby włamać się hakerzy.

