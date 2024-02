Top 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2023 roku. Apple zdominowało ranking

Firma analityczna Counterpoint opublikowała ranking 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2023 roku. Mamy w nim do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, w której to aż siedem pierwszych miejsc zestawienia jest okupowanych przez modele iPhone’a od firmy Apple. Ostatnie trzy miejsca rankingu należą z kolei do urządzeń od Samsunga, tyle że wcale nie są to flagowe, a co za tym idzie te najdroższe modele smartfonów koreańskiego producenta.

Top 10 najlepiej sprzedających się smartfonów 2023

Jak widać na obrazku załączonym powyżej, w 2023 roku zdecydowanie najlepiej sprzedającym się smartfonem był na świecie iPhone 14, z globalnym udziałem w rynku na poziomie 3,9 proc. Na dwóch kolejnych lokatach uplasowały się iPhone 14 Pro Max (2,8 proc.) oraz iPhone 14 Pro (2,4 proc.). Jak się okazało, Apple zdominował nie tylko całe podium, ale również w sumie siedem pierwszych miejsc tego rankingu.

To pokazuje totalną dominację amerykańskiego giganta nad jego największym konkurentem, czyli Samsungiem. Koreańczycy w 2023 roku musieli zadowolić się trzema najmniejszymi kawałkami tortu i co więcej – ich najpopularniejszymi w ujęciu globalnym smartfonami wcale nie są najnowsze i najdroższe flagowce, lecz trzy budżetowe modele, które cieszą się dużą popularnością w krajach rozwijających się. 8., 9., i 10. miejsca rankingu zajmują kolejno: Galaxy A14 5G (bestseller w Indiach), Galaxy A04e i Galaxy A14 4G (popularne w Brazylii, Indiach, Meksyku i Indonezji).

Tak mniej więcej prezentuje się ranking 10 najlepiej sprzedających się smartfonów w 2023 roku. Upłynął on pod znakiem absolutnej dominacji iPhone’a i póki co nic nie wskazuje na to, by w 2024 roku miało się to zmienić.

Czytaj też:

Konkurencja doniosła na Apple. Producentowi iPhone’a grozi 539 mln euro karyCzytaj też:

Branża smartfonów w kryzysie. Wyniki najgorsze od 11 lat