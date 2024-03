Unia Europejska wydała rekordowy wyrok na Apple. Gigant ma zapłacić 1,8 mld euro kary!

O tym, że na początku marca zapadnie decyzja antymonopolistycznych organów Unii Europejskiej ws. potencjalnie bardzo wysokiej kary dla Apple, informowaliśmy już w połowie lutego. O sprawie donosił wówczas Financial Times, twierdząc, że sprawa jest praktycznie przesądzona. Okazało się, że dziennik miał rację, tyle że kara zasądzona przez Komisję Europejską jest prawie czterokrotnie wyższa!

1,8 mld euro kary dla Apple

Z nieoficjalnych doniesień przekazanych w lutym przez Financial Times wynikało, że Apple może zapłacić w Europie karę w wysokości 539 mln euro. Tymczasem grzywna zasądzona w poniedziałek przez Komisję Europejską wynosi aż 1,8 mld euro.

Ta olbrzymia kara to pokłosie skargi, jaką w 2019 roku na Apple złożyło Spotify, zarzucając firmie nieuczciwą konkurencję w kwestii swobodnego dostępu do usług strumieniowego przesyłania muzyki.

Zdaniem Komisji Europejskiej, gigant z Cupertino w swoim ekosystemie faworyzował Apple Music, a więc bezpośrednią konkurencję Spotify. Podejmował bowiem takie działania, by dla użytkowników iPhone’ów najwygodniejszym sposobem na opłacenie abonamentu Spotify było dokonywanie tego poprzez sklep App Store, który mógł ustanawiać zawyżone ceny subskrypcji.

„Przez dekadę Apple nadużywało swojej dominującej pozycji na rynku dystrybucji aplikacji do strumieniowego przesyłania muzyki. Firma robiła to za pośrednictwem App Store, poprzez utrudnienie konkurencji możliwości informowania konsumentów o alternatywnych, tańszych usługach muzycznych, dostępnych poza własnym ekosystemem. W świetle przepisów antymonopolowych Unii Europejskiej jest to działanie nielegalne, dlatego nałożyliśmy na Apple karę w wysokości ponad 1,8 mld euro” – oznajmiła Marghrethe Vestager, wiceszefowa Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Apple nie zgadza się z wyrokiem

Apple od razu zapowiedziało, że odwoła się od decyzji Komisji Europejskiej. Firma poinformowała we wpisie na swoim blogu, iż jest zdania, że została ona podjęta pomimo braku odkrycia przez KE jakichkolwiek wiarygodnych dowodów na szkodę konsumentów

Grzywna, choć gigantyczna i bezprecedensowa, stanowi zaledwie ułamek rocznych obrotów Apple, które wynoszą 350 miliardów euro.

