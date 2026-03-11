Jak zmieniał się rynek telewizorów w ciągu ostatnich 20 lat: od kineskopów do Smart TV

Jedno pozostaje jednak zaskakująco stabilne – według raportów firm analitycznych, m.in. Omdia, Samsung od lat znajduje się wśród największych producentów telewizorów na świecie.

Na globalnym rynku telewizorów pozycje liderów zmieniają się rzadko, ale różne firmy konkurują w poszczególnych segmentach, oferując nowe technologie i różnorodne modele dla różnych grup klientów

Za tą długotrwałą pozycją stoją m.in. konsekwentne inwestycje w rozwój technologii, duża skala produkcji oraz umiejętność reagowania na zmiany w sposobie konsumowania treści.

Jednym z czynników stojących za silną pozycją Samsunga jest rozwój technologii. Firma stosunkowo wcześnie zaczęła rozwijać własne rozwiązania w zakresie technologii ekranów. Gdy wielu producentów dopiero wchodziło w segment telewizorów LCD, Samsung inwestował w badania i rozwój paneli oraz technologii poprawy obrazu. Kolejne lata przynosiły następne kroki: telewizory LED, rozwój technologii kropek kwantowych, a w ostatnich latach także zaawansowane rozwiązania Mini LED czy rozwój ekranów opartych na technologii QD-OLED.

Nie chodzi jednak wyłącznie o wprowadzanie nowych technologii. Kluczowe jest tempo ich popularyzacji. W wielu przypadkach technologie, które początkowo trafiały do najdroższych modeli, z czasem pojawiały się także w tańszych urządzeniach dostępnych dla szerszej grupy klientów. Dzięki temu innowacje przestają być ciekawostką dla nielicznych, a stają się standardem dostępnych telewizorów.

Drugim elementem sukcesu jest skala. W branży elektroniki użytkowej wielkość produkcji ma ogromne znaczenie. Samsung od lat korzysta z rozbudowanego globalnego łańcucha dostaw i dużej skali produkcji. Skala oznacza niższe koszty, a niższe koszty pozwalają konkurować ceną bez rezygnacji z jakości.

To właśnie dlatego w ofercie Samsunga znajdują się zarówno modele budżetowe, jak i najbardziej zaawansowane telewizory premium. Firma oferuje urządzenia w niemal każdym segmencie rynku – od pierwszego telewizora do małego mieszkania po ogromne ekrany przeznaczone do domowego kina. W praktyce oznacza to obecność w niemal każdym sklepie i w niemal każdej kategorii cenowej.

Trzecim czynnikiem jest zrozumienie zmieniającego się świata mediów. Telewizor przestał być jedynie urządzeniem do oglądania kanałów telewizyjnych. Dziś jest centrum domowej rozrywki, platformą streamingową, a czasem nawet elementem inteligentnego domu. W odpowiedzi na te zmiany producent zaczął rozwijać własny ekosystem oprogramowania.

System Smart TV w telewizorach Samsunga rozwija się od wielu lat i oferuje szeroką integrację z aplikacjami i usługami streamingowymi.

Nie bez znaczenia jest również marketing. Firma od lat prowadzi intensywne kampanie marketingowe związane z premierami nowych modeli – to często głośne premiery i kampanie, które podkreślają innowacyjność produktów.

Jednocześnie koreański producent doskonale rozumie znaczenie designu. Telewizor jest jednym z najbardziej widocznych urządzeń w domu. W projektowaniu telewizorów duży nacisk kładziony jest także na estetykę – cienkie ramki, minimalistyczne wzornictwo czy rozwiązania pozwalające wkomponować ekran w przestrzeń mieszkania. Modele takie jak telewizory przypominające obrazy pokazują, że firma myśli o produkcie nie tylko w kategoriach technologii, ale również stylu życia.

Nie można też pominąć jeszcze jednego elementu: konsekwencji. W branży technologicznej łatwo o chwilowy sukces. Wystarczy jeden przełomowy produkt albo udana linia urządzeń. Znacznie trudniej utrzymać pozycję lidera przez dwie dekady. Wymaga to ciągłego inwestowania w rozwój, reagowania na zmiany rynku i gotowości do podejmowania ryzyka.

W kolejnych latach firma dostosowywała swoje produkty do zmieniających się warunków rynkowych. Gdy pojawiły się platformy streamingowe, firma rozwinęła funkcje Smart TV. Gdy klienci zaczęli zwracać większą uwagę na jakość obrazu, Samsung inwestował w technologie poprawiające kontrast i jasność. Gdy wzrosło zainteresowanie dużymi ekranami, firma rozszerzyła ofertę telewizorów o coraz większych przekątnych.

Jednocześnie konkurencja w segmencie telewizorów jest bardzo silna. Producenci tacy jak LG, Sony, TCL czy Hisense rozwijają własne technologie wyświetlania i coraz agresywniej konkurują ceną oraz parametrami urządzeń. Każda z tych firm stara się wyróżnić ofertą w określonych segmentach rynku. W efekcie rynek telewizorów pozostaje jednym z najbardziej konkurencyjnych obszarów elektroniki użytkowej.

Nowe technologie wyświetlania, rosnąca popularność streamingu czy zmiany w sposobie konsumowania treści sprawiają, że walka o klienta trwa nieustannie. Jednak ponad dwie dekady silnej pozycji na rynku pokazują, że firma zbudowała rozbudowany system produkcji, technologii i marketingu.

Dlatego pytanie nie dotyczy już samej pozycji firmy na rynku, lecz tego, jak długo uda się ją utrzymać. W świecie technologii historia uczy, że żaden lider nie jest wieczny. Historia ostatnich dwóch dekad pokazuje, że firma potrafi utrzymywać silną pozycję na rynku przez długi czas.