Zełeński pisze po polsku. Podziękował za czołgi i wymienił cztery osoby

Polskie czołgi PT-91 Twardy i Leopard 2 dołączą do wysłanych już jednostek, które pomagają w obronie Ukrainy przez bandyckim atakiem Rosji. Z osobistym przesłaniem do polityków i narodu polskiego zwrócił się na Twitterze prezydent Wołodymyr Zełenski.

„Dziękuję Andrzejowi Dudzie, Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi, Jackowi Siewierze i Narodowi polskiemu za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 z których to słynny PT-91 Twardy, i 14 Leopardów-2. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy!” – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Polskie czołgi jadą na Ukrainę

11 stycznia podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Ukrainy we Lwowie, Andrzej Duda poinformował, że Polska przekaże Ukrainie czołgi Leopard 2. Polska, widząc opór i niezdecydowanie Niemiec, zaczęła również tworzyć europejską koalicję państw, które posiadają Leopardy na wyposażeniu ich armii.

– Po zapowiedziach premiera Mateusza Morawieckiego w ostatnim czasie, Polska podjęła decyzję o takim wsparciu dla Ukrainy. Zostanie przekazana kompania czołgów Leopard w ramach budowania koalicji. Musi zostać spełniony szereg wymogów formalnych. Chcemy, by to była kompania międzynarodowa i podjęliśmy decyzję o włożeniu pierwszego pakietu pod postacią czołgów – wyjaśnił prezydent.

Leopard 2 – co to za czołg?

Leopard 2 to jeden z najnowocześniejszych czołgów na wyposażeniu polskiej armii i de facto podstawowy czołg Wojska Polskiego.

Według oficjalnych danych podawanych przez WP Leopard 2A5 jest czołgiem bojowym, przeznaczonym do działań w dzień oraz w nocy. Głównym zadaniem maszyny jest zwalczanie celów opancerzonych za pomocą armaty kalibru 120 mm. Czołg może też walczyć z lżejszymi celami naziemnymi i powietrznymi za pomocą zintegrowanych karabinów maszynowych.

Waga czołgu Leopard 2 w wersji 2A5 to 59,9 ton. Długość kadłuba to 7,72 metra, szerokość to 3,7 metra, a wysokość do stropu wieży – 2,5 metra.

