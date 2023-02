Izrael przekaże Ukrainie Żelazną Kopułę? Netanjahu nie wyklucza

Dziennikarz CNN Jake Tapper zapytał Benjamina Netanjahu, czy Izrael jest gotów przekazać Ukrainie pomoc wojskową, w tym na przykład Żelazną Kopułę. To system obrony powietrznej przeznaczony do przechwytywania i niszczenia rakiet i pocisków artyleryjskich. Posiada on zdolność obrony obszaru o powierzchni około 150 kilometrów kwadratowych i działa niezależnie od pogody i pory dnia, zwalczając jednocześnie wiele celów. – Cóż, z pewnością się temu przyglądam – odparł szef izraelskiego rządu.

Wojna w Ukrainie. Izrael krytykowany za niewystarczające działania

CNN zwraca uwagę, że od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę Izrael dokonuje „dyplomatycznego balansu” w stosunkach z Moskwą. „Chociaż oficjalnie potępił inwazję i regularnie wysyła pomoc humanitarną Ukrainie, Izrael jeszcze nie wysłał Ukraińcom broni i jest krytykowany za to, że nie jest bardziej stanowczy w krytyce Rosji” – wskazuje amerykańska stacja.

– Szczerze mówiąc, Izrael także działa – w sposoby, których nie będę tu wyszczególniał – przeciwko irańskiej produkcji broni, która jest używana przeciwko Ukrainie – powiedział Netanjahu.

Netanjahu mógłby podjąć się mediacji

W rozmowie z CNN premier powiedział też, że rozważy mediację między Ukrainą a Rosją, jeśli zostanie o to poproszony przez oba kraje, a także Waszyngton. – Jeśli poproszą mnie o to wszystkie strony, z pewnością to rozważę, ale nie narzucam się – stwierdził, dodając, że będzie to też zależało od „właściwego czasu i właściwych okoliczności”. Ujawnił też, że został już poproszony nieoficjalnie o mediację niedługo po rozpoczęciu inwazji, gdy był liderem opozycji, ale odmówił.

W marcu ubiegłego roku Ukraina zwróciła się też do poprzednika Netanjahu, Naftalego Bennetta, o mediację z Rosją, ale wysiłki dyplomatyczne nie przyniosły wówczas żadnych rezultatów.

Czytaj też:

Jak zatrzymać Putina? Poroszenko zarysował siedmiopunktowy planCzytaj też:

Putin wskazał priorytet. „Wszystko, co zostało zaplanowane, będzie wykonane”