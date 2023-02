Morawiecki w „NYT”: Możemy mieć najwyższy procent wydatków na obronę w NATO

W rozmowie z dziennikiem „New York Times” Mateusz Morawiecki podkreślił, że polski rząd odegrał kluczową rolę w przekonaniu Niemiec do przekazania walczącej Ukrainie czołgów Leopard.

– Na początku tylko my byliśmy gotowi, by wysłać czołgi Leopard, ale byliśmy w stanie przekonać Niemcy i inne kraje, by zrobiły to samo – powiedział szef rządu. Podkreślił też, że „wszystkie rządy przyznają, że to jego rząd miał rację w kwestii Rosji i zagrożeń wynikających z energetycznych związków rosyjsko-niemieckich”.

Morawiecki: Możemy mieć najwyższy procent wydatków na obronę w NATO

Morawiecki wskazał też, gdyby wszystkie zakupy zbrojeniowe dokonane przez jego rząd zostałyby zrealizowane w tym roku, to stanowiłyby one 4 proc. polskiego PKB. – To będzie największa proporcja ze wszystkich krajów w NATO, w tym USA – zaznaczył Morawiecki.

W marcu ubiegłego roku Sejm zatwierdził zwiększenie wydatków na obronność do 3 proc. PKB, przyjmując ustawę o obronie ojczyzny. Dokument przewiduje także modernizację polskiej armii i zwiększenie liczebności wojska.

Błaszczak: Budżet na bieżący rok jest rekordowy w historii

O zwiększeniu wydatków na armię i zakupach sprzętu dla wojska mówił w niedawnym wywiadzie dla "Wprost" wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak.

– Jak widać budżet na bieżący rok jest rekordowy w historii III Rzeczpospolitej. Daje nam minimum 3 proc. PKB, a będzie jeszcze więcej ze względu na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wzrost wydatków był już widoczny w ubiegłym roku, kiedy było 2,4 proc. PKB. Są to sumy wysokie w porównaniu do innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które nie są w stanie wypełnić tych zobowiązań, panuje tam niemoc w tym zakresie. Choćby w Republice Federalnej Niemiec – powiedział wówczas Błaszczak.

Potężne zakupy dla armii

Na początku stycznia Błaszczak zatwierdził kontrakt na dostawę amerykańskich czołgów M1A1 Abrams. W skład zamówionego z USA pakietu wejdzie 116 pojazdów, mobilne kontenerowe warsztaty naprawy uzbrojenia, wozy techniczne, zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, a także urządzenia diagnostyczne. W grudniu na wyposażenie polskiej armii trafiły pierwsze południowokoreańskie czołgi K2. W planach jest też dostawa dla armii wyrzutni rakietowych HIMARS i koreańskich armatohaubic oraz samolotów bojowych.

