Myśliwiec F-35 startuje z autostrady. Nietypowy test w USA

Amerykańscy marines na krótko zmienili autostradę w bazę lotniczą. Wojskowi instruktorzy wykorzystali infrastrukturę drogową do ćwiczeń improwizowanego wsparcia lotnictwa w trudnych warunkach bojowych.

F-35B ląduje na autostradzie w USA – to ćwiczenia marines

W ramach przeprowadzonego niedawno testu myśliwiec wykorzystał jako bazę starą autostradę w stanie Kalifornia. Myśliwiec F-35B wpierw wylądował na drodze. Następnie obsługa naziemna zatankowała maszynę oraz zmieniła jej uzbrojenie. Po krótkim czasie samolot wystartował i prawidłowo oderwał się od ziemi.

Misja nie należała do łatwych, bo okolica była najeżona utrudnieniami. W okolicy liczącej jedynie 15 metrów szerokości drogi jest bowiem czynna linia kolejowa, wzdłuż trasy przebiega linia energetyczna z licznymi słupami, a po bokach znajdują się rowy. Pomyłka lotnika może więc mieć poważne konsekwencje. Do tej jednak nie doszło.

Czemu samoloty wojskowe lądują na drodze?

Nieco zdumiewające ćwiczenia mają głębszy sens. Siły Zbrojne USA prowadzą działania na całym świecie, a ostatnia akcja to możliwy scenariusz działań na Pacyfiku. Tam dobrej infrastruktury lotniczej jest niewiele, a kawałek prostej drogi jest dużo łatwiejszy do znalezienia.

Komentatorzy militarni dodają, że samolot F-35B to zwykle swego rodzaju „francuski piesek”, bo maszyna wymaga bardzo dużego wsparcia logistycznego do zwykłego działania. W tym przypadku marynarka wojenna pokazała jednak, że myśliwiec może być zatankowany i uzbrojony w mocno polowych warunkach i działać z obstawą zaledwie dwóch śmigłowców, wykorzystywanych do nadzoru akcji i komunikacji.

