Włoskie myśliwce F-35A już w Polsce. Będą patrolować nasze niebo

NATO ogłosiło rozmieszczenie dodatkowych myśliwców Polsce. Na wschodniej flance sojuszu znalazły się dwa nowoczesne samoloty F-35A Lightning II, które z miejsca zaczną patrole.

Włoskie F-35A w Polsce – NATO wzmacnia Malbork

Dwa F-35A przyleciały do bazy lotniczej w Malborku w czwartek, a wkrótce mają do nich dołączyć dwie kolejne maszyny o tej samej desygnacji. Nowoczesne myśliwce z Włoch mają „wzmacniać zdolności NATO do odstraszania i obrony” – napisało Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze.

Głównym zadaniem wojskowych samolotów będzie patrolowanie całej wschodniej flanki sojuszu militarnego. Na początku odbędą się loty zapoznawcze, a potem piloci rozpoczną regularne loty graniczne.

– Rozmieszczenie nowoczesnych myśliwców 5. generacji w Polsce, zaledwie pół roku po zakończeniu podobnej misji przez F-35 należących do Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych, demonstruje zdolność NATO do elastycznego przesuwania swoich zdolności bojowych – podkreślił generał dywizji Gianluca Ercolani, szef sztabu Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych.

Myśliwce F-35 Lightning II trafią do polskiej armii

Warto przypomnieć, że MON zamówił też F-35 na potrzeby polskiego lotnictwa. 32 maszyny zakontraktowano jeszcze w 2020 r., a ich produkcja rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Wartość umowy to przeszło 4,6 mld dolarów.

Produkowany przez koncern Lockheed Martin F-35 Lightning II to jednomiejscowy i jednosilnikowy myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji. Osiąga prędkość ponad 2 000 km/h i wyposażony jest w działko 25 mm oraz podwieszane pociski i bomby.

Samolot jest zdolny do wykonywania misji bliskiego wsparcia, bombardowań i typowo myśliwskich zadań walki powietrznej. Dzięki zastosowaniu technologii stealth myśliwiec jest niewykrywalny dla radarów bliskiego zasięgu.

