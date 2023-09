14 lat temu Amerykanie zapowiedzieli rezygnację z budowy w Polsce tarczy antyrakietowej – przypomina premier

„14 lat temu Amerykanie zapowiedzieli rezygnację z budowy tarczy antyrakietowej po dyplomatycznych błędach Donalda Tuska. Na szczęście dzisiaj, po 8 latach rządów PiS, sytuacja jest zupełnie inna, tarcze są w zasadzie gotowe, a Polacy mogą czuć się bezpieczni” – napisał premier Mateusz Morawiecki w ośwoadczeniu, któremu towarzyszy krótkie nagranie.

Mateusz Morawiecki o tarczy antyrakietowej

Rezygnację z budowy tarczy antyrakietowej Morawiecki określił mianem resetu z Rosją, „czyli antypolskiej polityki Tuska, która naraziła Polskę i Polaków na ogromne niebezpieczeństwo” – kontynuował.

-Może gdyby nie tamte błędy, Rosja nie ośmieliłaby się na pełnoskalową agresję na Ukrainę – mówił dalej.

Premier zapewnił, że dzięki działaniom jego rządu tarcze są w zasadzie gotowe. „Szybka modernizacja naszej armii budzi podziw na świecie, a nasze relacje z głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi, są znakomite” – wyjaśniał.

Tarcza antyrakietowa w Redzikowie

System antyrakietowy zlokalizowany w Redzikowie niedaleko Słupska ma zacząć działać do końca tego roku. Na Pomorzu zostały zlokalizowane elementy amerykańskiego systemu Aegis Ashore. Tarcza antyrakietowa Aegis została pierwotnie zaprojektowana jako system okrętowy do śledzenia i niszczenia pocisków. Po odpowiedniej modernizacji został również wdrożony do użytku na lądzie jako Aegis Ashore. Działa już w Deveselu w Rumunii.

Budowa amerykańskiej bazy w Redzikowie jest finansowana przez administrację Stanów Zjednoczonych, koszt prac oraz wyposażenie to niemal 900 mln dolarów.

