Niemiecka polityk żąda konsekwencji dla Polski, jeśli przestanie wspierać Ukrainę

W środę premier Mateusz Morawiecki w Polsat News stwierdził, że relacje polsko-ukraińskie są „w stanie co najmniej trudnym”. Pytany o dalsze wspieranie militarne Ukrainy mówił, że „nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, bo my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń”. – Jeśli nie chcesz się bronić, to musisz mieć się czym bronić – taką zasadę wyznajemy, dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień – dodał.

Niemcy reagują na słowa Morawieckiego o wstrzymaniu dostaw broni

Na zapowiedź Polski – która jest reakcją na skargę, którą Ukraina złożyła przeciw Polsce do Światowej Organizacji Handlu – zareagowała przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu. Marie-Agnes Strack-Zimmermann powiedziała, że Polska powinna ponieść konsekwencje, jeśli przestanie dostarczać Ukrainie uzbrojenie.

„Jeśli polski rząd nie będzie już chciał dostarczać Ukrainie broni ze względu na wewnętrzną propagandę polityczną, Niemcy powinny rozważyć przeniesienie stacjonujących w Polsce systemów rakiet przeciwlotniczych bezpośrednio na Ukrainę” – powiedziała „Spiegelowi” przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu, a sprawę opisuje Tagesspiegel.

Dodała, że w Europie nie może być miejsca na „tak przejrzyste wewnętrzne manewry wyborcze polskiego rządu w czasach brutalnej agresji rosyjskiej” – podkreśliła Strack-Zimmermann.

ostawy broni dla Ukrainy. Rzecznik rządu zabrał głos

Rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany w czwartek o tę kwestię.

– W kontekście pytań o dostawy uzbrojenia informuję, że Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia. W tym wynikającego z podpisanych kontraktów z Ukrainą. Jest to m.in. największy po 1989 roku zagraniczny kontrakt podpisany przez polski przemysł zbrojeniowy, na dostawę armatohaubicy Krab – powiedział w rozmowie z PAP.

Oświadczenia wydał rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych. Olek Nikolenko przekazał, że w czasie spotkania „ambasador Ukrainy ponownie przedstawił ukraińskie stanowisko i brak akceptacji dla polskiego, jednostronnego zakazu importu ukraińskiego zboża”.

Czytaj też:

Kaczyński o relacjach z Ukrainą. „To, ku naszemu bólowi, stało się aktualne”Czytaj też:

Gen. Skrzypczak: Dla nich Ukraina się nie liczy. Prawdy nigdy nie poznamy