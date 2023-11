AI w wojsku Stanów Zjednoczonych. Oto jak USA korzystają z algorytmów

Stany Zjednoczone zaczynają wprowadzać sztuczną inteligencję w najróżniejszych dziedzinach zarządzania siłami zbrojnymi. Algorytmy czuwają już nad wieloma aspektami prowadzenia wojny czy logistyki, lecz wojskowi cały czas mają apetyt na więcej.

Jak wojsko USA używa AI?

Sztuczna inteligencja pomaga wszędzie tam, gdzie niezbędna jest analiza ogromu danych i optymalizacja następujących po sobie procesów. Jak pisze magazyn „Foreign Affairs”, USA używa AI na przykład w analizie wywiadowczej, gdzie odnajdywanie wzorów w morzu informacji pozwala na błyskawiczne oceny i podejmowanie kluczowych decyzji.

Agenci wykorzystują odpowiednie modele nawet do przewidywania zmian na arenie międzynarodowej. Według dziennikarzy to właśnie modele AI miały przewidzieć inwazję Rosji na terytorium Ukrainy „z wielomiesięcznym wyprzedzeniem”. Miało to pozwolić na ostrzeżenie sojuszników USA i zmniejszyć element zaskoczenia, na jaki liczyła Moskwa.

To jednak nie wszystko, bo AI uczestniczy też obecnie w procesie konserwacji sprzętu bojowego takiego jak okręty czy myśliwce. Wymaga to skomplikowanych metod i zwrócenia niemałej uwagi na drobne szczegóły. Sztuczna inteligencja jest zaś w stanie ustalić m.in. jak zapewnić najdłuższą żywotność maszyny przy jak najmniejszych wydatkach. Co ciekawe, algorytmy pomagają również przy planowaniu armijnych budżetów według bieżących potrzeb i celów strategicznych.

Przyszłość wojskowego AI – roje dronów i podwodni saperzy

Wojskowi znajdują jednak coraz to nowe zastosowania dla sztucznej inteligencji. W niedalekiej przyszłości system AI mógłby na przykład zarządzać przepływem informacji w sytuacjach kryzysowych. Jeśli wrogie siły przejęłyby lub unieszkodliwiły elementy systemu komunikacji czy dowodzenia, maszyna byłaby w stanie tak przekierować strumienie informacji, by utrzymać kontakt między oddziałami oraz łańcuch dowodzenia.

Nowe narzędzia dostać też mogą poszczególne gałęzie sił zbrojnych. Piloci mogliby dysponować rojami dronów zarządzanymi przez sztuczną inteligencję. Te mogłyby zakłócać i mylić radary czy systemy ochrony powietrznej wroga. Dowódcy okrętów podwodnych za pomocą maszyn z AI mogliby prowadzić bezzałogowy zwiad na niebezpiecznych terenach, a nawet czyścić podwodne pola minowe.

W ocenie „Foreign Affairs” USA muszą się jednak śpieszyć, by nie zostać w tyle. Stany Zjednoczone mają bowiem przed sobą szereg barier związanych m.in. z brakiem odpowiednio przeszkolonych specjalistów AI, niedostatecznymi środkami oraz potencjalnymi zagrożeniami mogącymi płynąć z wdrażania AI.

Kwestiami tego typu nie przejmują się zaś Chiny, które znacząco przyśpieszają integrację sztucznej inteligencji w wojsku. ChRL nie ma bowiem zbyt wielu ograniczeń etycznych w dziedzinie AI czy tych związanych z przestrzeganiem praw autorskich. Co więcej, już w 2025 r. chińskie uniwersytety będą dostarczać na rynek pracy prawie dwukrotnie więcej doktorów nauk ścisłych, niż amerykańskie uczelnie. Ci z powodzeniem mogą zaś stać się czołowymi informatykami, zapewniającymi gospodarce nowe przełomy w dziedzinie AI.

