Ta polska broń podbija świat. „Na lata może zdominować rynek”

Najnowszy zastrzyk pozytywnych informacji dotyczących przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (PPZR) Piorun na rynkach światowych rozpoczął się 12 grudnia 2023 roku, kiedy należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakłady MESKO S.A. poinformowały o dostarczeniu Siłom Zbrojnym Królestwa Norwegii pierwszej partii Piorunów. 5 stycznia podobny komunikat opublikowało Ministerstwo Obrony Estonii, a 12 stycznia Ministerstwo Obrony Gruzji ogłosiło podpisanie umowy z MESKO S.A. dotyczącej zakupu partii tego typu rakiet. Tym samym lista eksportowych użytkowników polskiej broni przekroczyła już osiem państw.

Historia Pioruna i jego sukcesów eksportowych może być przykładem praktycznego zastosowania hasła „reklama dźwignią handlu”. O ile pierwsze egzemplarze tej broni (420 urządzeń startowych oraz 1300 rakiet) zostało zamówionych przez polski resort obrony w grudniu 2016 roku, tak sprzedaż eksportowa rozpoczęła się kilka lat później, gdy (w grudniu 2021 roku) niewielką partię (kilkadziesiąt urządzeń startowych oraz ponad 100 rakiet) zamówił Departament Obrony Stanów Zjednoczonych – ta umowa jest obecnie realizowana, a szczegóły objęte tajemnicą. Być może posłużą do prób porównawczych związanych z pracami nad następcą Stingera. Ale co ciekawe to nie kontrakt amerykański wzbudził światowe zainteresowanie.