USA mają nowy pojazd do zwalczania dronów. Rosja może pozazdrościć

Zaprezentowany właśnie przez BAE Systems, nowy rodzaj AMPV (ang. Armored Multi Purpose Vehicle) to pojazd służący do obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, który został przystosowany również do zwalczania systemów bezzałogowych, stanowiących coraz większe zagrożenie na współczesnym polu bitwy.

Nowy AMPV od BAE Systems już po testach na poligonie

Nowy amerykański wóz bojowy pomyślnie przeszedł ostatnio próby poligonowe na wojskowym obiekcie Big Sandy w Kingman w stanie Arizona, gdzie miał okazję zademonstrować swoje wszechstronne zdolności do wykrywania, śledzenia, identyfikowania i niszczenia zarówno stacjonarnych, jak i ruchomych celów powietrznych oraz naziemnych, w tym także dronów.

Nowy pojazd typu AMPV, stworzony przez firmę BAE System, jest wyposażony w zdalnie sterowany system wieżowy, który został uzbrojony w armatę automatyczną XM914 kalibru 30 mm. Tego typu broń może wykorzystywać między innymi rodzaj programowalnej amunicji. Z armatą sprzężony jest uniwersalny karabin maszynowy M240 kalibru 7,62 mm. Zainstalowane są na niej również dwie dodatkowe wyrzutnie, z czego każda mieści w sobie po cztery pociski przeciwlotnicze FIM-92 Stinger.

Z modułową i zdalnie sterowaną wieżą RIwP, wyprodukowaną przez firmę Moog Inc., zintegrowane zostały natomiast wielozadaniowe radary MHR firmy Leonardo DRS oraz systemy C2. Zamontowana na pojeździe wieża systemu M-SHORAD jest jedną z trzydziestu konstrukcji, które mogą zostać szybko zintegrowane z wozem, dzięki zastosowanemu w górne płycie kadłuba rozwiązaniu ExMEP

Przyszłość nowoczesnego AMPV w amerykańskiej armii

Obecnie plany zakładają stworzenie 2897 sztuk AMPV w pięciu różnych wariantach. Każdy z nich ma kosztować ok. 3,7 miliona dolarów, natomiast koszt całego programu produkcji nowoczesnych pojazdów jest szacowany na ok. 10,7 miliarda dolarów. Jeden taki wóz pancerny waży ok. 18 ton, zaś 3 tony wynosi jego całkowita ładowność.

Całość jest napędzana przez silnik wysokoprężny Cummins V903 o mocy 600 koni mechanicznych, który zapewnia maksymalną prędkość na poziomie 64 km/h na drodze i 40 km/h w terenie. Pojazd może przewozić trzyosobową załogę w pełnym uzbrojeniu i do sześciu pasażerów, a do tego jest wyposażony w zdalne stanowisko uzbrojenia, na którym można zamontować karabin maszynowy 12,7 mm lub 40-mm granatnik.

