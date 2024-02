Obrona rakietowa Polski. Departament Stanu USA wydał zgodę

Jest kluczowa zgoda z punktu widzenia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski. Departament Stanu Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na sprzedaż Polsce sprzętu wojskowego o wartości 1,2 miliarda dolarów. Chodzi również o niezbędne systemy logistyczne – informuje agencja Reuters.

„Dobre wieści zza oceanu. Departament Stanu USA zezwolił na sprzedaż Polsce 4 aerostatów rozpoznawczych. Wkrótce zakończenie negocjacji i podpisanie umowy. Po dostawie nowych systemów do Wojska Polskiego monitorowanie nieba wejdzie na zupełnie nowy poziom” – napisał w portalu X Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Pentagon: Większy wkład w obronę NATO

Do sprawy odniósł się się Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. W komunikacie Pentagonu czytamy m.in., że zezwolenie na sprzedaż Polsce najnowszego sprzętu wojskowego zwiększy zdolności obronne całego NATO.

„Proponowana sprzedaż będzie wspierać cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika NATO, który jest siłą zapewniającą stabilność polityczną i postęp gospodarczy w Europie” – czytamy w komunikacie Pentagonu. „Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do sprostania obecnym i przyszłym zagrożeniom ze strony systemów broni powietrznej i naziemnej wroga. Umożliwi to także Polsce zwiększenie swojego wkładu w przyszłe operacje NATO. Polska nie będzie miała trudności z przyjęciem tego sprzętu do swoich sił zbrojnych” – dodano także w komunikacie amerykańskiego Departamentu Obrony.

Czytaj też:

Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. „Intensywna aktywność Rosjan”Czytaj też:

Pentagon wydał oświadczenie. Chodzi o stan zdrowia Lloyda Austina