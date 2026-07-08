Te samoloty mogą zmienić wszystko. Polska szykuje miliardowy zakup

Po dekadzie Polska wraca do projektu, z którego sama zrezygnowała. W najbliższych tygodniach może zostać podpisany kontrakt na cztery samoloty Airbus A330MRTT+, które nie tylko zatankują w powietrzu dziesiątki myśliwców, ale także będą transportowcami, latającymi szpitalami i platformami dowodzenia.
W lipcu 2016 roku Antoni Macierewicz, ówczesny minister obrony narodowej, podjął decyzję o wycofaniu Polski z europejskiego programu MMF, którego celem był zakup floty wielozadaniowych samolotów tankowania powietrznego Airbus A330MRTT dla grupy europejskich państw NATO. Dlawielu była to jedna z najgorszych decyzji ministra. Dziesięć lat później jesteśmy o krok od podpisania kontraktu na zakup czterech tego typu maszyn. Czy to niepotrzebny „gadżet”, czy też niezbędny element Sił Powietrznych?
Airbus kontra Boeing
Źródło: Wprost
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