Te samoloty mogą zmienić wszystko. Polska szykuje miliardowy zakup

W lipcu 2016 roku Antoni Macierewicz, ówczesny minister obrony narodowej, podjął decyzję o wycofaniu Polski z europejskiego programu MMF, którego celem był zakup floty wielozadaniowych samolotów tankowania powietrznego Airbus A330MRTT dla grupy europejskich państw NATO. Dlawielu była to jedna z najgorszych decyzji ministra. Dziesięć lat później jesteśmy o krok od podpisania kontraktu na zakup czterech tego typu maszyn. Czy to niepotrzebny „gadżet”, czy też niezbędny element Sił Powietrznych?

Airbus kontra Boeing