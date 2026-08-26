Amerykanie przetestowali polską broń. „Byli w szoku, co potrafi”
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Amerykanie przetestowali polską broń. „Byli w szoku, co potrafi”

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Ważnym sygnałem jakości Pioruna jest kontynuacja zakup broni przez Norwegię. Jest to wymagający odbiorca, który ceni wysoką jakość
Ważnym sygnałem jakości Pioruna jest kontynuacja zakup broni przez Norwegię. Jest to wymagający odbiorca, który ceni wysoką jakość Źródło: Materiały prasowe / Ministerstwo Obrony Norwegii
Piorun niszczył rosyjskie śmigłowce i samoloty. Teraz Polska podpisała największą w historii umowę na tę broń.

Zapowiadany kontrakt na pociski Piorun stał się faktem. Jak wskazał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jest to historyczny sukces z kilku powodów. To największe, jednostkowe, zamówienie, na powyższą broń, a do tego pierwsze z drugiej fazy programu SAFE. Może to oznaczać, że najbliższe tygodnie przed Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego w Kielcach możemy być świadkami kolejnych ciekawych wydarzeń.

Sierpniowa umowa ramowa ma maksymalną wartość 8 miliardów złotych. Zgodnie z deklaracjami, umowa wykonawcza otwierająca drogę do produkcji ma zostać podpisana w „najbliższych tygodniach”. W oczywisty sposób sugeruje, że może to mieć miejsce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tego typu wydarzenie jest często wykorzystywane do podpisywania kluczowych umów pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz dostawcami sprzętu wojskowego.

Litwa, Łotwa i Norwegia

Źródło: Wprost
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