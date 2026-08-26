Amerykanie przetestowali polską broń. „Byli w szoku, co potrafi”

Zapowiadany kontrakt na pociski Piorun stał się faktem. Jak wskazał wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jest to historyczny sukces z kilku powodów. To największe, jednostkowe, zamówienie, na powyższą broń, a do tego pierwsze z drugiej fazy programu SAFE. Może to oznaczać, że najbliższe tygodnie przed Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego w Kielcach możemy być świadkami kolejnych ciekawych wydarzeń.

Sierpniowa umowa ramowa ma maksymalną wartość 8 miliardów złotych. Zgodnie z deklaracjami, umowa wykonawcza otwierająca drogę do produkcji ma zostać podpisana w „najbliższych tygodniach”. W oczywisty sposób sugeruje, że może to mieć miejsce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tego typu wydarzenie jest często wykorzystywane do podpisywania kluczowych umów pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz dostawcami sprzętu wojskowego.

Litwa, Łotwa i Norwegia