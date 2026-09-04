Polska zbroi granicę z Rosją. Czarne Pantery ruszają pod Królewiec

Podpisana, w sierpniu 2025 roku, umowa dotycząca drugiej partii czołgów K2 Black Panther wchodzi w fazę realizacji. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że pierwsze wozy zostały dostarczone do Polski. Wkrótce trafią do Braniewa, gdzie wzmocnią potencjał defensywny na granicy z Obwodem Królewieckim. Dzięki uprzejmości Hyundai Rotem, możemy odpowiedzieć na przyczyny sukcesu programu i perspektywach na przyszłość.

Przezbrojenie batalionu