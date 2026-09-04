Polska zbroi granicę z Rosją. Czarne Pantery ruszają pod Królewiec

Czarne Pantery jadą do Braniewa, tuż pod granicę z Obwodem Królewieckim. Polska przyspiesza jeden z największych programów pancernych w Europie.
Podpisana, w sierpniu 2025 roku, umowa dotycząca drugiej partii czołgów K2 Black Panther wchodzi w fazę realizacji. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że pierwsze wozy zostały dostarczone do Polski. Wkrótce trafią do Braniewa, gdzie wzmocnią potencjał defensywny na granicy z Obwodem Królewieckim. Dzięki uprzejmości Hyundai Rotem, możemy odpowiedzieć na przyczyny sukcesu programu i perspektywach na przyszłość.
Przezbrojenie batalionu
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.