Ile można otrzymać w WOT w 2026 roku? Stawki i dodatek za gotowość

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zwykle odbywają dwudniowe szkolenie rotacyjne w miesiącu. W 2026 roku dzienna stawka uposażenia szeregowego wynosi 182 zł, więc dwa dni służby oznaczają 364 zł. Do tego może dojść 650 zł miesięcznego dodatku za gotowość bojową, jeśli żołnierz spełni warunki jego wypłaty. Razem daje to 1014 zł. Stawka za dzień rośnie wraz ze stopniem. Dla kaprala wynosi 208 zł, a dla podporucznika 250 zł. Przy dwóch dniach służby i dodatku za gotowość oznacza to odpowiednio 1066 zł i 1150 zł miesięcznie. Za kolejne dni ćwiczeń lub wykonywania zadań przysługuje dodatkowe uposażenie.

Pierwsze 16 dni w WOT. Skąd kwota około 7300 zł?

Osoba, która wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej, rozpoczyna od 16-dniowego szkolenia podstawowego. Przy stawce szeregowego uposażenie za ten czas wynosi 2912 zł. Po ukończeniu szkolenia podstawowego lub wyrównawczego żołnierz może otrzymać jednorazowe świadczenie początkowe – w 2026 roku około 4400 zł.

Suma uposażenia za 16 dni i świadczenia początkowego to około 7300 zł. Jeśli w danym miesiącu żołnierz spełni także warunki wypłaty dodatku za gotowość, kwota może wzrosnąć o 650 zł. Świadczenie początkowe przysługuje tylko raz podczas terytorialnej służby wojskowej.

Ile szeregowy WOT może otrzymać w rok?

W przykładowym planie obejmującym 11 dwudniowych szkoleń i jedno 14-dniowe szkolenie zintegrowane przypada 36 dni służby. To 6552 zł uposażenia szeregowego. Dodatek za gotowość wypłacany przez wszystkie 12 miesięcy wyniósłby 7800 zł. Łącznie daje to 14 352 zł.

To przykład przy założeniu, że żołnierz w każdym miesiącu zachowuje prawo do dodatku. Wyliczenie nie obejmuje świadczenia początkowego, dodatkowych dni służby ani ewentualnych nagród i innych dodatków.

Czy służbę można pogodzić z pracą?

Szkolenia rotacyjne są planowane z wyprzedzeniem. W razie ważnej przeszkody żołnierz może wnioskować o zmianę terminu, ale potrzebuje zgody dowódcy. O powołanie do WOT można ubiegać się przez Wojskowe Centrum Rekrutacji właściwe dla miejsca zamieszkania.

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