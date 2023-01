Ranking lokat. Gdzie 10, a gdzie 8 proc.?

Czy początek roku przyniósł wysp korzystnych ofert depozytów? Coraz więcej banków jest gotowych płacić za udostępnione im pieniądze 8 proc. w skali roku, ale z reguły jest to obwarowane dodatkowymi warunkami- najczęściej korzystne oferty dotyczą nowych środków.

Ranking lokat. Nadal tylko jeden bank ma ofertę na 10 proc.

Pod koniec grudnia pisaliśmy, że pierwszy bank zaoferował depozyt na 10 proc. To Credit Agricole, przy czym oferta jest skierowana wyłącznie do bardzo wąskiego grona klientów: lokatę można otworzyć tylko w ciągu 14 dni od otwarcia rachunku oszczędnościowego. Jest to więc oferta tylko dla nowych klientów.

Od tego czasu żaden inny bank nie stanął z Credit Agricole w szranki i nie zdecydował się zawalczyć o klientów podobnym oprocentowaniem. Lokatę na 8,5 proc. oferuje inBank. Można ją założyć tylko na 3 miesiące, za to nie trzeba być klientem banku (nie ma wymogu posiadania aktywnego konta bieżącego). Na takich samych warunkach można założyć lokatę w Bank Nowy SA. (oprocentowanie minimalnie niższe – 8,3 proc.).

Lokaty oprocentowane 8,2 proc. oferują Toyota Bank Polska i mBank. W obu przypadkach trzeba mieć konto bankowe, za to pieniądze można ulokować na 12 miesięcy. Lokata mBanku obejmuje tylko nowe środki.

A może lokata na 180 dni?

Jeśli ktoś nie chce co trzy miesiące szukać nowych ofert lokat, powinien zainteresować się lokatą Credit Agricole, która trwa 180 dni. Oprocentowanie również jest korzystne – 8 proc.

Depozyty na 8 proc. oferują praktycznie wszystkie banki, z tym że rzadko kiedy obejmują okres dłuższy niż 3 miesiące.

Trzeba pamiętać, że od zysku z lokaty trzeba zapłacić 20 proc. podatku (tzw. podatek Belki).

Czytaj też:

Pierwsza taka oferta. Dla kogo lokata na 10 proc.? Przegląd oferty depozytowejCzytaj też:

Wino w kartonach? Na rynku brakuje butelek, więc jest takie ryzyko