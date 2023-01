Sprawdziliśmy ceny noclegów w górach na ferie. Możecie być zaskoczeni

Pierwszy turnus ferii zaczyna się za kilka dni – rodzice z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskie mogą już w piątek wieczorem wyruszyć w drogę. W poprzednich latach (nie licząc 2021 roku, kiedy wyjazdy w okresie ferii były zabronione) na chwilę przed ich rozpoczęciem o miejsca noclegowe w rozsądnych cenach w popularnych miejscowościach było bardzo trudno. W tym roku można zarezerwować pokoje w pensjonatach, hotelach i „kwatery” nawet na ostatnią chwilę.

Tydzień w Zakopanem, Szczyrku i Karpaczu. Ile kosztuje nocleg?

Sprawdziliśmy w serwisie Booking, ile zapłaci rodzina 2+2 za pobyt obejmujący 6 nocy w Zakopanem, Karpaczu, Szczyrku i nad morzem. Sprawdzany przez nas termin to 16 -22 stycznia. Nasze wyszukiwania uwzględniają zniżkę w programie Genius dla lojalnych użytkowników.

W Zakopanem mieszkanie („apartament”) o powierzchni do 40 m2 z łazienką i aneksem kuchennym można wynająć nawet za 2 088 zł, ale przeważają oferty w przedziale 3-4 tys. zł.



W Karpaczu znaleźliśmy w tym terminie mieszkanie dla 4 osób za jedyne 1 624. Budynek znajduje się 700 m od wyciągu narciarskiego, ma 2 łóżka pojedyncze i jedno podwójne. W Karpaczu jest bardzo dużo ofert w przedziale 2 200 – 3200 zł. Oczywiście, goście mogą zatrzymać się również w hotelach z dostępem do siłowni, sauny i basenu. Różnica w cenie nie będzie jednak symboliczna: w sprawdzanym przez nas okresie za pobyt dla czteroosobowej rodziny w najbardziej znanym karkonoskim obiekcie, czyli Hotelu Gołębiewski, trzeba zapłacić 16 684 zł.

Wynajem niewielkich mieszkań z aneksem kuchennym w Szczyrku kształtuje się w przedziale 2000 – 7000 zł – z przewagą tych w granicach 3500 zł.

Setki aparthoteli w kurortach narciarskich

Jeśli jest coś poza ceną, co łączy bazę noclegową w tych trzech popularnych miejscowościach, to fakt, że większość mieszkań znajduje się w aparthotelach. To kompleksy apartamentów z obsługą, które wykorzystują system rezerwacji w stylu hotelowym. Bardzo często właścicielami poszczególnych mieszkań są osoby prywatne, dla których takie mieszkanie jest inwestycją kapitału. Poza tym, że przez pewien określony w umowie czas mogą przebywać w mieszkaniu, to administrator aparthotelu, który zajmuje się bieżących zarządzaniem, wypłaca im zysk z wynajmu. O ile jeszcze kilkanaście lat temu w kurortach budowano hotele, to dziś powstają tam głównie aparthotele.

A gdyby tak do Kołobrzegu albo Sopotu?

Wróćmy jednak do cen. Gdyby nasza przykładowa rodzina chciała spędzić tydzień w Kołobrzegu, to bez problemu wynajmie mieszkanie w granicach 2 tysięcy złotych. Znaleźliśmy nawet oferty w cenie niewiele tylko przekraczającej 1000 zł (1,5 km od centrum miasta, 1 km od plaży).

Sopot jest droższym wyborem, ale i tu znajdziemy dużo ofert w cenie do 2500 zł, a jeśli dobrze poszukamy, to nawet w granicach 1700 zł.

