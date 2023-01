Duże zmiany na rynku pracy. Morawiecki: Zwolnienia w pilnych sprawach rodzinnych

Rząd wprowadza zmiany w kodeksie pracy. Podczas konferencji prasowej informowali o tym premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Od miesięcy robimy wszystko, aby zbijać inflację wywołaną wojną i wysokimi cenami energii. Zmienia się rynek pracy, a my zmieniamy regulacje, które będą chronić rynek pracy – dobre prawo pracy to stabilność życiowa i elastyczność pracownika – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Dodatkowe przerwy w pracy w sytuacjach, gdy czas pracy danego pracownika, jest dłuższy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Powiedział także, że nowe przepisy zakładają m.in. zwolnienia w pilnych sprawach rodzinnych.

Nowy kodeks pracy. Będą dodatkowe dni wolne

– Dochodzi 9 tygodni niepodzielnego urlopu, który będzie dedykowany głównie ojcom – powiedziała minister Marlena Maląg. – Ważne, aby wprowadzone zmiany pozwoliły na elastyczny czas pracy. Pokazała to pandemia – dodała.

Pięć dni tak zwanego urlopu opiekuńczego. Nie będzie on bezpłatny. Chodzi w nim o to, aby pracownik mógł wziąć wolne, aby zaopiekować się dzieckiem, bądź członkiem rodziny. Minister wskazała także, że wprowadzone zostaną dodatkowe dwa dni na urlop od zdarzeń losowych. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy zepsuje się samochód itp.

– Wdrażamy w ten sposób dwie dyrektywy unijne, a dodatkowo tworzymy dobrą politykę rodzinną i stabilną sytuację na rynku pracy – powiedziała Marlena Maląg.

Unijna dyrektywa work-life balance

Jedną z dyrektyw, o której wspomniała szefowa resortu to tak zwana Dyrektywa work-life balance, a dokładniej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Jej głównym założeniem jest doprowadzenie do równości praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Jednym z elementów rozwiązania jest właśnie dłuższy urlop wychowawczy dla ojców. Daje on szansę na większe zaangażowanie się zawodowe matki dziecka i szybszy powrót do pracy po porodzie.

Dyrektywa zwraca dużo uwagi na problemy młodych matek wracających z urlopów macierzyńskich na rynek pracy. Jednocześnie celem dokumentu jest zachęcenie ojców do większego uczestnictwa w procesie wychowywania dzieci, a także wspierania swoich partnerek. Poza zmianami w urlopach opiekuńczych dyrektywa ma także wymusić bardziej elastyczne podejście pracodawców do pracowników, którym urodzi się dziecko.