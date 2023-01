Waloryzacja emerytur. GUS poza inflacją w grudniu, podał jeszcze inny, kluczowy wskaźnik

Główny Urząd Statystyczny podał finalny poziom inflacji za grudzień 2022 roku. Tym razem obyło się bez korekt i był on identyczny z szybkim odczytem z początku miesiąca. Wtedy jednak analitycy byli mocno zaskoczeni. Inflacja w grudniu wyniosła 16,6 proc.

Przed wstępnymi danymi większość ekonomistów spodziewała się co prawda spadku w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale znacznie mniejszego. Konsensus rynkowy wynosił 17,3 proc.

Inflacja średnioroczna prawie o 10 proc. w górę

Drugim kluczowym wskaźnikiem, który przedstawił 13 stycznia Główny Urząd Statystyczny był poziom inflacji średniorocznej. Jest on ważny między innymi dla emerytów i rencistów, gdyż jest jednym z kluczowych czynników, który wpływa na wysokość waloryzacji emerytur i rent, która w tym roku ma być rekordowa.

Według danych GUS inflacja średnioroczna wyniosła w 2022 roku aż 14,4 proc. wobec zaledwie 4,9 proc. w 2021 roku, gdy inflacja zaczęła wzrastać.

Waloryzacja emerytur w 2023 r. Ostateczne dane w lutym

Finalną wysokość podwyżek ma wynikać z danych dotyczących inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów w 2022 r. oraz realnego wzrostu płac, od których zależy ostateczny wskaźnik waloryzacji. Ten pierwszy wskaźnik wyniósł 14,8 proc.

Z reguły jest ona na tym samym poziomie, co inflacja bazowa, ale w 2022 roku, ku zaskoczeniu ekonomistów, okazało się, że inflacja emerycka była mniejsza niż inflacja na towary kupowane przez pozostałych Polaków. Różnica niewielka (4,9 proc. wobec 5,1 proc.), niemniej była to sytuacja do tej pory niespotykana.

Waloryzacja według nowych zasad

Rząd zdecydował się na przyjęcie waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku sposobem kwotowo-procentowym. – Waloryzacja kwotowo-procentowa, oznacza, że świadczenia będą zwiększone minimalnie 250 zł. Wzrośnie minimalna emerytura i renta. Oznacza to, że waloryzacja będzie nie niższa od tej kwoty, a powyżej minimalnej kwoty, będzie ona naliczona zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji. Minimalna kwota to 1811 zł brutto – powiedziała na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.