Koniec wysokich opłat za gaz? Następca Getin Banku z nową ofertą

Oferowane rozwiązanie ma charakter unikatowy na rynku. Klienci VeloBanku, który pod koniec zeszłego roku został następcą Getin Banku, będą mogli równomiernie rozłożyć swoje płatności za gaz w ciągu roku. Dzięki temu zapłacą co miesiąc stałą kwotę, bez wahań pomiędzy sezonem zimowym i letnim. W czasach, kiedy cała Europa zmaga się z kryzysem energetycznym, a ceny gazu poszybowały w górę, ma to pomóc utrzymać równowagę finansową wielu odbiorcom dzięki równomiernemu rozłożeniu płatności za błękitne paliwo na cały rok.

Wysokie ceny gazu rozłożone na raty. Dają darmowy kredyt

W ten sposób firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu klientów, gdyż zimowe rachunki potrafią być dużym wyzwaniem dla portfela wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza u osób mniej zamożnych. Kolejną zaletą ma być wygoda, bo opłata faktury za gaz będzie wykonywana automatycznie w terminie jej płatności. „To rozwiązanie będzie to możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z największym dostawcą gazu w Polsce” – czytamy w komunikacie spółki.

– Porozumienie z PGNiG Obrót Detaliczny to ważny krok w realizacji naszej strategii, w której stawiamy mocny akcent na partnerstwa, przynoszące naszym klientom unikatowe korzyści. Dzięki niemu zaproponowaliśmy klientom obu instytucji rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na ich aktualne oraz bardzo realne potrzeby – zaznaczył w komunikacie wiceprezes p.o. prezesa VeloBanku Adam Marciniak.

– To dla nas ważne, że pierwszy tego typu projekt wdrożyliśmy właśnie we współpracy z firmą obsługującą miliony gospodarstw domowych w Polsce – dodał. Marciniak zaznaczył, że będzie to swoistego rodzaju subskrypcja, czyli coraz popularniejszy model finansowania podstawowych, codziennym usług.

Stałe opłaty za gaz przez cały rok. Bank wyliczy średnią na podstawie faktur

Jak będzie wyglądała nowa usługa VeloKomfort w praktyce? Z konta osoby korzystającej z tej opcji bank będzie pobierał co miesiąc ustaloną stałą kwotę. Jak przekonuje spółka ostatnia spłata będzie ratą wyrównawczą. Kwotę kredytu oraz wysokość stałej miesięcznej spłaty VeloBank ustali m.in. na podstawie faktur za gaz z ostatnich 12 miesięcy. Ale to nie wszystko.

Na koniec trwania umowy darmowego kredytu bank porówna wysokość zapłaconych faktur z pobranymi w trakcie okresu kredytowania stałymi spłatami i sprawdzi, czy pojawiła się różnica w postaci nadpłaty lub niedopłaty. W przypadku osób, które będą chciały skorzystać z kredytu w kolejnym roku, ewentualna różnica może zostać uwzględniona w umowie na kolejny okres. To jednak będzie zależało od dostępności i warunków kredytu w kolejnym roku, a także od zdolności kredytowej klienta.

Nie każdy może skorzystać z oferty. Finansowanie jest uzależnione od wielu czynników

Oferta jest dostępna w bankowości internetowej i mobilnej. Ale nie wszyscy klienci będą mogli skorzystać z nowej usługi banku. Jest ona skierowana do osób, którzy są klientami gazowego potentata co najmniej od dwunastu miesięcy oraz posiadają rachunek osobisty w tym banku.

Całkowita kwota darmowego kredytu "VeloKomfort" może wynieść maksymalnie 6,5 tys. zł. Jak informuje bank przyznanie finansowania jest uzależnione od wielu czynników m.in. od weryfikacji zdolności kredytowej klienta czy niezbędnych zgód na przetwarzanie danych klienta.

Nowe rozwiązanie jest zapowiedzią dalszych udogodnień

Z zapowiedzi wiceprezesa Marciniaka wynika, że VeloBank zamierza kontynuować rozwój produktów i usług, które dadzą klientom banku realne korzyści i ułatwią korzystanie z usług finansowych, w tym tak podstawowych jak regulowanie bieżących rachunków.

Nowe rozwiązanie poza ułatwieniem opłat dla wielu osób ma być także elementem rozwoju działań PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie współpracy z podmiotami sektora finansowego, mającej na celu promowanie rozwiązań wokół kompleksowej oferty energetycznej dla domu.

VeloBank to nowa marka na polskim rynku bankowym, powstała 21 listopada 2022 roku. Jest on następcą Getin Banku, który 30 września 2022 roku został poddany przymusowej restrukturyzacji.

