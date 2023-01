Dzień Gracza Lotto. Do wygrania dodatkowe 1,5 miliona złotych

Totalizator Sportowy informuje, że od 25 stycznia do wyczerpania puli talonów w punktach LOTTO do odbioru jest 1,5 miliona dodatkowych zakładów Lotto. Talon uprawnia gracza do odbioru dodatkowego zakładu Lotto. Warunkiem jest zakup w punktach LOTTO gry Lotto lub Lotto z Plusem za min. 21 zł na jednym kuponie. „A potem… trzymamy kciuki za Twoje liczby!” – zachęca Totalizator w komunikacie.

Dzień Gracza Lotto

Dzień promocji jest nieprzypadkowy: przypada dziś Dzień Gracza Lotto. Dzień jest nawiązaniem do daty 25.01.1956 r., kiedy to spółka Totalizator Sportowy rozpoczęła swoją działalność. Dochód miał być przeznaczany na budowę obiektów sportowych w Polsce. „Dziś z każdej złotówki przeznaczonej na gry liczbowe LOTTO aż 19 groszy trafia na polski sport i kulturę. Nie ma w Polsce drugiej firmy, która tak konsekwentnie i w tak dużym stopniu przyczyniała się przez kolejne dekady do rozwoju polskiego sportu. I to dzięki Wam, Graczom! Oferta gier Totalizatora Sportowego zmienia się, jednak od 1956 roku każda z nich wspiera polski sport i kulturę” – czytamy w komunikacie.

Wczoraj szczęście uśmiechnęło się do gracza, który wygrał 2,7 mln zł (minus podatek). Powód do uśmiechu – ale już nie radości – miało wczoraj także 76 osób, którym poprawnie udało się skreślić pięć liczb. Za „piątkę” płacono 3046,40 zł.

Wyniki Lotto, Lotto Plus, Kaskada, Multi Multi Plus z 24 stycznia

W loterii Lotto Plus 24 stycznia nie padła główna wygrana. Nagrodę drugiego stopnia za poprawne wytypowanie pięciu liczb otrzyma 25 osób. Będzie to kwota 3500,00 zł uszczuplona o podatek.

24 stycznia, jak co wtorek, odbyło się losowanie większości gier losowych organizowanych przez Totalizator Sportowy. Poznaliśmy wyniki Mini Lotto, Kaskady, Ekstra Pensji, Ekstra Premii, Lotto i Lotto Plus.

Wyniki losowania z 24 stycznia 2023 r.: