Szczęśliwiec wygrał w Eurojackpot ponad 503 mln zł. Co można kupić za takie pieniądze?

Ta wiadomość zelektryzowała internautów, jest szeroko komentowana w sieci. W Eurojackpot padła absurdalna wygrana, do gracza z Niemiec trafi ponad 107 mln euro, czyli ponad 503 miliony złotych. Co można kupić za takie pieniądze? Co tylko sobie wymarzysz. Wielu naszych czytelników nie miałoby z tym najmniejszych problemów. Oczyma wyobraźni już widzą ekstremalne zakupy.

Pomożemy im w tym wyborze. Sprawdziliśmy, policzyliśmy i wybraliśmy kilka bardzo drogich zachcianek. Oto one:

1. Rezydencja w Londynie

Jeśli dysponujesz nadwyżką finansową rzędu ponad 107 mln euro, możesz przeglądać oferty najdroższych domów na świecie. Ale nawet mając tyle pieniędzy, ledwo uda się nam wejść do pierwszej dziesiątki posiadaczy luksusowych rezydencji. Za całą wygraną pulę z Eurojackpot można nabyć rezydencję przy ulicy Billionaires Row, która znajduje się w Kensington Gardens, jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Londynu.

Przepiękny dom został wybudowany w XIX wieku. Ma ponad 5 tys. m kw. powierzchni. Posiadłość ma 12 sypialni, kryty basen, łaźnie tureckie i miejsce parkingowe na ponad 20 samochodów.

Jej właścicielem jest Lakshmi Mittal, indyjski miliarder i magnat biznesowy, wcześniej rezydencja należała do bardzo znanych i zamożnych rodzin jak Rothschildowie, David Khalili i Bernie Ecclestone. Wydając ponad 107 mln złotych będziesz miał takich sąsiadów, jak książę William i księżna Kate Middleton.

2. Wyspa w kształcie serca w Chorwacji

Pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy nieruchomościach. Nie lada gratka pojawiła się na nieruchomościowej mapie Chorwacji. Ale dysponując tak wysoką wygraną w Eurojackpot, możemy sobie na nią pozwolić. Do sprzedaży trafiła właśnie działka o powierzchni ponad 33 tys. m kw. na uroczej wyspie Galešnjak.

Jej niecodzienny wygląd – wyspa jest w kształcie serca, został odkryty dzięki satelitarnym zdjęciom z Google Earth i przyciągnął uwagę milionów widzów na całym świecie. Olbrzymia rozpoznawalność ma też swoją cenę, za działkę trzeba będzie bowiem zapłacić 10 milionów euro. Nieruchomość zajmuje niemal jedną czwartą wyspy. Gdybyśmy zdecydowali się kupić całą wyspę, trzeba byłoby zapłacić ponad 50 mln euro.

Za pozostałą kwotę, która nam jeszcze zostanie, można wybudować piękną willę, aby tam zamieszkać na stałe i restaurację o powierzchni 400 mkw. Kolejne 1 tys. m kw. powierzchni może stanowić piwnica oraz rodzinne gospodarstwo do uprawy oliwek lub winorośli.

3. Podróż w kosmos. Kosmiczna turystyka

Wielkie pieniądze można wydać też na wymarzone podróże. Na świecie są liczne miejsca, które zapierają dech w piersiach. Warto jednak pomyśleć o komercyjnym locie w kosmos lub jeszcze dalej. Kosmiczna turystyka ma wkrótce szansę znaleźć się w ofercie dla najbogatszych osób na świecie. Wysoka wygrana w Eurojackpot na pewno pomogłaby nam spełnić tę niekonwencjonalną zachciankę.

Zwykły komercyjny lot będziemy mogli opłacić sobie, wydając tylko końcówkę z wygranej, ale są też droższe oferty. Półtora roku temu zakończyła się licytacja pierwszego biletu do programu Blue Origin. Anonimowy biznesmen zapłacił za miejsce na statku New Shepard 28 milionów dolarów.

Dysponując odpowiednią kwotą, można zarezerwować sobie miejsce na lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną, którą ma wkrótce oferować SpaceX, firma zarządzana przez Elona Muska. Ceny mają być astronomiczne, a za miejsce na statku trzeba zapłacić nawet 55 milionów dolarów.

Oferta podróży z ekscentrycznym miliarderem może być jeszcze droższa. Na dłuższe wakacje w przestrzeni kosmicznej może nie wystarczyć, trzeba będzie znów zagrać i wygrać lub pomyśleć o kosmicznym kredycie. Trzeba szybko rezerwować bilety, zanim inflacja skoryguje te ceny.

4. Prywatny odrzutowiec z najwyższej półki

Jeżeli nie chcemy czekać na kosmiczną odyseję, warto pomyśleć o prywatnym odrzutowcu z prawdziwego zdarzenia, czyli takim, jakimi latają ludzie zamożni.

Nie będziemy tracić czasu na pokonywanie odległości z jednego końca świata w drugi. Najdroższe odrzutowce to nie tylko zasięg, prędkość czy wygoda, ale przede wszystkim luksusowe i stylowe latanie. Masz też gwarancję, że dotrzesz w wymarzone miejsce wypoczęty.

Ma to jednak swoją wysoką cenę, ale patrząc na kwotę z wygranej, możesz spokojnie przebierać z oferty TOP najdroższych odrzutowców. Tu pierwsze miejsce jest zarezerwowane – zajmuje je Gulfstream G700z ceną katalogową 75 milionów dolarów przed opcjami.

Możemy zatem wybierać w ofercie i zamawiać dodatki, jakie chcemy. W zależności od różnicy kursu dolara wobec euro w kieszeniach zostanie nam jeszcze ponad 30 mln euro. Takie odrzutowce mają miliarderzy, gwiazdy estrady czy sportu.

5. Luksusowy jacht

Poszaleć to sobie nie poszalejmy, gdyż najdroższe jachty wraz z pełnym wyposażeniem kosztuję kilka razy więcej, niż wynosi ostatnia wygrana w Eurojackpot.

Ale możemy sobie przebierać w ofertach i poszukać jakiego Mercedesa wśród jachtów. Dysponując kwotą ponad 107 mln euro moglibyśmy kupić 92-metrowy super jacht Mayan Queen IV. To jedna z największych tego typu jednostek, jaka w ostatnich latach odwiedziła Polskę.

Co kupilibyśmy za tak wielką wygraną? Jacht to sześciopokładowa, jednostka motorowa. Pasażerowie mogą pławić się w luksusach. Na pokładzie jest m.in. basen, jacuzzi, spa. Jednostkę obsługuje 24 członków załogi. Końcówka nie wystarczy na ich wynagrodzenie.

