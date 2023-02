Olbrzymie zainteresowanie 500 plus. Ponad ćwierć miliona wniosków napłynęło pierwszego dnia

– Zachęcam wszystkich rodziców, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosku – mówiła w środę Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

– Sama procedura odbywa się bez wychodzenia z domu, dzięki dostępnym platformom internetowym. My ze swojej strony zapewniamy, że środki trafią do rodzin zgodnie z terminami – dodała.

Ogromne zainteresowanie 500 plus. Rodzice ruszyli z wnioskami już pierwszego dnia

Słowa zachęty minister Maląg rozeszły się w internecie niczym błyskawica. Rodzice i opiekunowie zareagowali natychmiast wysyłali oświadczenia zarówno z pracy jak i z domu.

„Pierwszego dnia licząc tylko do godziny 14. złożono 270 tys. wniosków na wypłatę świadczenia” – poinformowała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Nowy okres rozliczeniowy 500 Plu.

Nowy okres rozliczeniowy 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Dokumenty należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez portal Platformy Usług Elektronicznych ZUS, rządową platformę Empatia, bankowość internetową lub bezpłatną aplikację mZUS. Mamy na to czas do 30 kwietnia. To zagwarantuje ciągłość wypłaty rządowego dodatku dla dzieci.

To już siódmy rok funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko w wieku 18 lat. Zmiany nastąpiły w lipcu 2019 roku, kiedy to świadczenie rozszerzono również na pierwsze dziecko. Do tej pory tego rodzaju wsparciem zostało objętych 7 mln dzieci. Do rodzin trafiło łącznie ponad 220 mld zł.

