Waloryzacja emerytur i rent. Wiadomo, kiedy poznamy jej wysokość

Już w zeszłym roku stało się jasne, że tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie rekordowa, gdyż wskaźnik waloryzacji jest powiązany z poziomem inflacji.

Waloryzacja rent i emerytur. Czekamy na ostatnie dane GUS

– Będzie ona rekordowo wysoka. Z ostatniego odczytu średniorocznej inflacji za rok 2022 wygląda na to, że jeśli chodzi o procentową waloryzację, będzie ona bliska 15 proc., bo wychodzi na to, że będzie to 14,8 proc. Brakuje nam jeszcze jednego wskaźnika – wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy będziemy wiedzieli już dokładnie, jaka będzie waloryzacja – mówiła 20 stycznia na antenie Polskiego Radia minister Marlena Maląg.

Ostateczną wysokość poznamy w pierwszej połowie lutego, kiedy Główny Urząd Statystyczny opublikuje ostatnie brakujące dane – o realnym wzroście wynagrodzeń. Ministerstwo Rodziny poinformowało przed kilkoma dniami, że GUS ogłosi te informacje 9 lutego, więc minister Marlena Maląg będzie mogła podać dane o waloryzacji najwcześniej w piątek 10 lutego, a najpóźniej w poniedziałek 13 lutego.

Co to jest waloryzacja rent i emerytur?

„Wskaźnik waloryzacji ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim roku kalendarzowym)” – informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Renty i emerytury podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

O ile wzrosną emerytury i renty?

Ze wstępnych danych wynika, że w 2023 r. emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który prognozowany jest obecnie na poziomie 113,8 proc. Obowiązywać będzie waloryzacja procentowo-kwotowa. Zagwarantowana będzie minimalna podwyżka, która wyniesie 250 zł. Minimalna emerytura wzrośnie do 1588,44 zł z obecnych 1338,44 zł brutto.

Waloryzacją kwotową (podwyżka o 250 zł) objęte zostaną emerytury do kwoty około 1850 zł brutto.

W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż 125 zł. Emerytury osób, które nie mają gwarancji wysokości najniższej emerytury (nie mają co najmniej 20 lat pracy w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn), zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji.

