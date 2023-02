PKP Intercity ustępuje w sprawie cen biletów. Wiadomo, od kiedy obniżka

PKP Intercity obniża ceny biletów, a właściwie wraca do cen sprzed 11 stycznia 2023 roku. To wtedy spółka ogłosiła podwyżki, które wywołały wzburzenie nie tylko wśród pasażerów, ale także polityków obozu rządzącego. W sprawie interweniował osobiście premier Mateusz Morawiecki.

PKP Intercity wraca do starych cen. Przewoźnik z większym dofinansowaniem

Jak dowiadujemy się z komunikatu, obniżenie cen, a właściwie rezygnacja z podwyżek, jest możliwe dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Infrastruktury. Spółka przyznaje, że otrzyma z resortu więcej pieniędzy w ramach ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych.

„Wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract).Przedmiotem obowiązującej między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury umowy jest świadczenie przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030” – czytamy w komunikacie.

Ceny biletów wracają do poziomu sprzed podwyżki

Jeszcze 7 lutego podczas cotygodniowej konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie Rady Ministrów, o sprawę pytany był rzecznik rządu.

– Obniżki cen zostaną przeprowadzone do końca lutego, najpóźniej do 1 marca – zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Rzecznik od razu został też zapytany o to, czy wiadomo już, do jakiego poziomu spadną ceny biletów. – Tak, jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, będzie to powrót do stawek z zeszłego roku – powiedział rzecznik rządu.

„Ceny bazowe na połącznia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11 proc. niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15 proc., wracając tym samym do poprzedniego poziomu, sprzed 11 stycznia. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 marca 2023 roku” – napisała spółka.

Ceny biletów PKP. Rzecznik rządu zdradził datę obniżek i ich wysokośćCzytaj też:

Zerowy VAT na bilety PKP. Lewica składa projekt ustawy