Drogi najem w Warszawie? W innych stolicach czynsz „boli” bardziej

Blisko rok temu ceny najmu w Polsce zaczęły gwałtownie rosnąć. To wynik splotu dwóch wydarzeń: pod koniec lutego do naszego kraju zaczęli przybywać uchodźcy. Wiele rodzin postanowiło zostać w naszym kraju na dłużej i zacząć tu nowe życie, stąd konieczność wynajęcia mieszkania. Jednocześnie od jesieni 2021 roku spadała sprzedaż mieszkań, co z kolei wynikało z bardzo wysokich cen nieruchomości i drogich, po pierwszych podwyżkach stóp procentowych, kredytów.

Osoby, które musiały na później odłożyć plany zakupu własnej nieruchomości, postanowiły przedłużyć pobyt w wynajmowanym mieszkaniu lub „wyruszyły” na poszukiwanie mieszkania do wynajęcia. Dostępność spadła, ceny zaczęły rosnąć.

Ceny najmu. W rok kawalerka w Warszawie zdrożała o 500 zł

Efekt? Według danych serwisu Domiporta za wynajem kawalerki w Warszawie w styczniu 2023 r. trzeba zapłacić średnio 2670 zł, gdy jeszcze rok temu było to zaledwie 2104 zł, a więc o przeszło 500 zł mniej. W innych dużych miastach ceny wzrosły o ok. 20 proc. w stosunku do zeszłego roku.

Jak na tle innych stolic europejskich wypada cenowo Warszawa? Wiemy to dzięki danym zbieranym przez Eurostat, który bada zmiany cen w 40 dużych europejskich miastach.

Wynajem mieszkania z jedną sypialnią w polskiej stolicy w 2013 roku kosztował równowartość 580 euro, informuje Dziennik Gazeta Prawna w oparciu o dane Eurostatu. Drożej było wtedy w Belgradzie – 600, Bratysławie – 630 czy Pradze – 660 euro. Stolica Polski była wówczas na 26 miejscu spośród 42 miast.

Były lata, w których Warszawa była jedna z najtańszych europejskich aglomeracji

W kolejnych latach stopniowo taniała wobec innych aglomeracji i w 2018 roku była już na 36 miejscu. Wynajem małego mieszkania w Warszawie kosztował wtedy równowartość 550 euro, a drożej było nawet w stolicach państw nadbałtyckich – w Tallinie za podobne mieszkanie trzeba było zapłacić 600 euro. Pandemia przyniosła dalszy spadek ceny najmu. Z dnia na dzień wyprowadziło się ze stolicy wielu studentów, którzy na czas nauki zdalnej wrócili do rodzinnych domów, podobną decyzję podjęło wielu pracowników, którzy mogli wykonywać obowiązki zdalnie. W 2021 roku średni czynsz w Warszawie spadł nawet do 470 euro.

Zaledwie kilkanaście miesięcy później, w związku z omówionymi na początku tekstu okolicznościami, ceny poszybowały do średniego poziomu 610 euro.

Jeśli chodzi o mieszkania z dwiema i trzema sypialniami, to Polska w 2022 roku zajęła 32. w obu kategoriach.

Patrząc na miejsce Warszawy (która jest jedynym polskim miastem uwzględnionym w tym badaniu przez Eurostat), trzeba brać pod uwagę, że na wynik ma wpływ kurs złotego względem euro.

W których europejskich miastach najem jest najtańszy?

Niezależnie od tego, w którym roku przeprowadzono badanie, najdroższymi miastami były szwajcarska Genewa i Londyn. Wynajem najmniejszego mieszkania kosztował tam w 2022 roku przeciętnie 2050-2100 euro miesięcznie. Wynajem domu wiązał się z kosztem 5600 – 5750 euro.

Najtańsze są z kolei Skopje i Ankara. W tym ostatnim mieście jednopokojowe mieszkanie można było wynająć w 2022 roku za 210 euro miesięcznie, a dom za 960 euro.

