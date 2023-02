Wyniki Eurojackpot. Kumulacja znów rośnie

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot padły liczby: 10, 15, 25, 37, 46, 7, 12. Tym razem nikomu nie udało się trafić wygranej pierwszego stopnia, dlatego w kolejnym losowaniu, w najbliższy piątek, do wygrania będzie aż 110 mln złotych.

Wysokie wygrane

Choć głównej nagrody nikomu nie udało się zdobyć, trójka graczy z Danii, Niemiec i Norwegii miała spore szczęście. Udało im się trafić nagrodę drugiego stopnia, wartą po 334 242 euro.

W Polsce najwyższa wygrana była warta 9802 zł. Udało się ją trafić 22 graczom.

Absurdalnie wysoka wygrana w Niemczech

W zeszłotygodniowym losowaniu Eurojackpot do wygrania było aż 500 mln złotych. Szczęśliwe numery to: 20, 21, 30, 41, 43, 10, 11. Główna wygrana powędrowała do gracza z Niemiec. Dostał aż 107 469 011, 20 euro.

Jak wyliczaliśmy na Wprost.pl, za taką kwotę można kupić m.in. wyspę w Chorwacji, prywatny odrzutowiec, czy zafundować sobie turystyczny lot w kosmos.

Rekordowa wygrana w Eurojackpot

Loteria ma w Polsce kilka bardzo spektakularnych przykładów wygranych. Najwyższa w historii wygrana w naszym kraju padła 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Szczęśliwy gracz został multimilionerem wygrywając aż 213,5 miliona złotych.

Na drugim miejscu jest wygrana z powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gdzie 13 sierpnia 2021 roku poprawnie skreślono liczny, które dały wygraną w wysokości ponad 206,5 milionów złotych. Na trzecim miejscu jest szczęśliwiec z powiatu piotrkowskiego, który 10 maja 2019 roku wygrał ponad 193 miliony złotych.

Jak grać w Eurojackpot?

Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste:

Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.

Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.

Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.

Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.

Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.

Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

